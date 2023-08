A Székesfehérvári SZC I. István Technikum és a Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért civil oktatási szervezet, a Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványával összefogva tanártovábbképzést hirdetett meg Székesfehérváron. Az esemény célja, hogy pedagógusok, oktatási szakemberek és más érintettek megismerjék a USC Soá Alapítvány videóinterjúiból készült multimédiás oktatási anyagok tanórai és iskolán kívüli felhasználási lehetőségeit.

A hétfőn délelőtt tartott képzés hatalmas sikert aratott, amelyen 25 pedagógus vett részt 13 különböző intézményből, Fehérvárról és környékéről. Ezzel is bizonyítva, hogy nagy az igény a modern, innovatív oktatási módszerek iránt, és hogy a személyes történetek, visszaemlékezések hatalmas potenciált rejtenek az oktatás terén.

Egy jelentős súlypontja a képzésnek a videóinterjúk helytörténeti oktatásban való felhasználása volt. A résztvevők első kézből tapasztalhatták meg, milyen értékesek ezek a személyes visszaemlékezések a történelemtanítás során. A helytörténeti séta alkalmával – amelyeket az IWalk program keretében mutattak be – Székesfehérvár különböző helyszíneit látogatták meg a résztvevők. Ezen túl a képzés során bemutatták az IWitness online oktatási platformot, mely a Dél-Kaliforniai Egyetem által működtetett portál, és ahol a pedagógusok számos oktatási anyaghoz juthatnak hozzá. Az IWitness nem csupán egy digitális archívumot kínál, hanem egy teljes tananyag-gyűjteményt is, amelyek a videóinterjúkat is tartalmazzák.

A videóinterjúk használata a tanórán nem csupán egy új módszertani megközelítést kínál. A diákok számára lehetőséget teremt, hogy személyesebb, mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki a történelemmel, miközben kritikus gondolkodási készségeiket is fejlesztik. A USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma több mint 55 ezer életút-interjút tartalmaz, amelyek egyedülálló forrásként szolgálnak a XX. századi történelmi események tanulmányozásához.

A képzést a Zachor Alapítvány részéről Vida Nárcisz tartotta, a sétát pedig az I. István Technikum magyar szakos tanára, Lőrinczy Barbara vezette, aki egyben a továbbképzészt is szervezete alapítvány segítségével.