- Egy kislány megcsúszott a vizes játszótéren, beütötte az állát, ahol felrepedt a bőr. A szülő hozta az úszómesterhez, aki ellátta, de mivel úgy tűnt, össze is kell varrni, ezért mentőt hívott hozzá a műszakvezető. 13:44-kor jött meg a mentő. 18:14-kor egy másik fiú is elesett, aki epilepsziás volt, emiatt hozzá is mentőt kellett hívni - árulta el a feol.hu érdeklődésére Bozai István városgondnok.

Ennek kapcsán általánosságban is kíváncsiak voltunk arra, hogy a szezonban milyen jellemző sérüléseknél, baleseteknél kellett segítséget nyújtani? Előfordultak-e rosszullétek, s ha igen, szükség volt-e arra, hogy mentő érkezzen a helyszínre? - Volt már mentőhívás az előző és a mostani hőségriadó alatt is, 1-1 alkalommal rosszullét miatt, az egyiknél (ez is vasárnapi eset) tudatmódosító hatása alatt állt a külföldi vendég. Korábban kisebb esetek elcsúszásból, medencék mellett történtek, ezeknél felületi horzsolások keletkeztek, amit kollégáink elláttak. Jól látható, hogy a magasabb vendégszám és az extrém hőség ideje egybevág a balesetekkel, egyenesen arányosan - árulta el a városgondnokság vezetője.