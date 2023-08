Szórólapokat juttatott el a Magyar Posta Zrt. Balinka lakosságához, melyben közli, hogy a megszokott helyen működő postahivatal bezárja ajtaját az ügyfelek előtt. Az egyik balinkai magánház alsó szintjén működő intézmény szeptember 5-ig szolgálja ki a lakosság igényeit, majd szeptember 6-án bezár. Ez a szerdai nap az egyetlen, amikor posta nélkül marad hétköznap Balinka. Szeptember 6-án a legközelebbi postahivatal a Bakonycsernyén a Rákóczi utca 69-ben található.

Fotó: Palocsai Jenő

Szeptember 7-én nyit majd az új posta az élelmiszerboltban, mely egyben söröző is. A Petőfi S. u. 62. alatt minden hétköznap 10 és 12, illetve 14 és 16 óra között várja az élelmiszerboltot és sörözőt is üzemeltető Lebocz József egyéni vállalkozó és egyben új postamester az ügyfeleket.

Lekerült a cégér több hivatal faláról. Most a balinkai posta a soros, de nem marad sokáig ellátatlanul a falu.

Fotó: Palocsai Jenő

-A változás csak rövid ideig okoz fennakadást, ugyanakkor a posta korábbi dolgozói, illetve a rekkenő hőségben és fagyos téli napokon is járó kézbesítők hosszú ideje mindent megtesznek a lakosságért. A munkájukat ezúton is köszönöm az önkormányzat és a falu lakóinak nevében. Teszem ezt attól függetlenül, hogy bár a postamester személye változik, a balinkai kézbesítők továbbra is hozzák nekünk a küldeményeket, köszönte meg az áldozatos munkát Wéninger László, Balinka polgármestere.