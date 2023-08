A fiatal hölgyet - elmondása alapján - augusztus elsején érte az atrocitás, amikor két kisgyermekével és édesanyjával a Sárosdról Székesfehérvárra tartó autóbuszon utazott. Mint írta a hölgy édesanyja a nagyobbik gyermekével felszállt a busz első ajtaján és jelezték a sofőrnek, hogy legyen kedves kinyitni a hátsót, mert a babakocsival ők is szeretnének felszállni. A kérés ellenére nem nyitotta ki, majd a hölgy a busz hátsó ajtajából ismét megkérte, hogy nyissa ki, ekkor viszont az autóbuszvezető leszállt és a jegyet kérte, ami ugyan volt, de ’csak’ mobiljegy, így továbbra sem akarta felengedni a babakocsis anyukát. Végül aztán mégiscsak kinyílt a hátsó ajtó és fel tudtak szállni, de a hölgy állítja a sofőr még ekkor is kiabált vele, amikor pedig Székesfehérvárra érve panaszt kívánt tenni feljelentéssel fenyegette.

A történtekkel kapcsolatban természetesen megkerestük a Volánt, akik arról tájékoztatták a feol-t, hogy a panasz kapcsán azonnal vizsgálatot indítottak és megállapították, hogy munkavállalójuk szabályosan járt el, amikor a felszállási szabályoknak megfelelően jegyváltásra, -érvényesítésre kérte az utast felszállás előtt.

„Autóbusz-vezetőnk mellett a vizsgálat során egy utasunk is megerősítette, hogy a panaszos nem volt hajlandó az első ajtóhoz jönni a mobiljegyek érvényesítéséhez, majd miután kollégánk többszöri – normális hangnemű – felszólítására ezt megtette, újabb kifogást emelt az ellen, hogy az előírásoknak megfelelően a kedvezményre való jogosultság meglétét is szerette volna ellenőrizni. Munkavállalónk és mellette tanúskodó utasunk szerint autóbusz-vezetőnk megfelelő hangnemben kérte a panaszost a szabályok betartására. Kollégánk azt is elmondta, hogy nem fenyegette meg az utast, csupán közölte vele, hogy az alaptalan vádak miatt ő is él feljelentési jogával. Hozzátette továbbá, hogy az utóbbi időben többször érte atrocitás, többször megfenyegették, pedig ő csak a munkáját végezte az előírásoknak megfelelően” – közölte válaszában a Volánbusz Zrt.

Ezentúl a szabályos jegyértékesítés folyamatát is kifejtették, mely szerint az utazás – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott, díjtalan utazásra jogosító esetek kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet

– Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát az előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie, illetve ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt a jegykezelőnek fel kell mutatni vagy át kell adni. A mobil díjtermékeket az utazás megkezdése előtt, az ellenőrző matricával – aztec kód, QR kód – ellátott autóbuszokon – a kód leolvasásával – érvényesíteni kell – írták.

Valamint azt is hozzátették, hogy a QR-kódot tartalmazó matrica az első ajtó mellett található, a járműre való felszállás előtt minden esetben be kell olvastatni az applikációban, majd az animált szimbólumot be kell mutatni az autóbusz-vezetőnek. Az utasnak meg kell mutatni az esetleges kedvezményre jogosító eredeti igazolást vagy igazolványt is, amelynek a számát a bérlet vásárlásakor megadta.