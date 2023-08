Dzsinn 1 órája

Egész Fejér jelenti: titokzatos kék fény pulzált az égbolton (Videó, fotók)

Hétfő este óriási viharral, dörgő hangeffektekkel és ütemes villámjátékkal érkezett meg a lehűlés. Míg mi a Csónakázó-tónál készítettünk felvételt (cikkünkbe ágyazva is megtekinthető) a sötétbe borult Fehérvár körül pulzáló égi diszkófényről, addig egy titokzatos kék "folt" is megjelent az égbolton. Azzal már a közösségi oldalt "lapozgatva" szembesültünk, hogy ezt távolabbi településekről is látni lehetett, s mindenkit lázban tart: mégis mi a csuda lehetett ez?

Fotó: Keller Viktória

Sorra jelentek meg a posztok tegnap este a Balaton és Fehérvár térségéből, főként a vihar, a villámlás, néhol a jég adott fotótémát. Kevésbé lehetett megörökíteni, de igaz: a hullámzó hidegfront széllökésrekordot is produkált, mit Siófokon mértek. Az új országos rekord 36,4 m/s (131 km/h) maximális széllökés. Fotó: Keller Viktória Fotó: Keller Viktória No, de vissza a címben belebegtetett kék fényhez, mi egyes képeken szabályosan csészealj-alakú, és ez persze egyből okot adott a humorra és a konspirációkra, máshol kerek, hol halványabb, hol élénkebb, fényesebb. A feol.hu Facebook-oldalán közzétett videónk alatt is felmerült a kérdés: "láttátok azt a szép kerek kékséget?" Mások a pár nappal ezelőtti misztikus, sárga égbolttal is összekötötték a jelenséget, mi ugyancsak szabadjára engedte az emberek fantáziáját, s kérdezték: vajon véletlen ez? De mielőtt bezöldülne az égbolt a sok találgatástól, elmondjuk, mi történt valójában. Lézershow, méghozzá megyehatárt "átlépő" fénypróba, aminek Inota (ami egyébként 1951-ig Székesfehérvár járáshoz és Fejér megyéhez tartozott) a szülőhazája. "A fesztivál építési munkálatai alatt bizonyos rendezvénytechnikai rendszereket tesztelnek a műszaki kollégák, ez járhatott rövid ideig tartó fényhatásokkal is, amit az olvasók láthattak." - árulta el a feol.hu kérdésére a pár nap múlva kezdődő Inota Fesztivál egyik szervezője. Amennyiben sikerült lencsevégre kapnia cikkünk főszereplőjét, az Inotáról elszabadított kék "Dzsinnt", küldje el nekünk a [email protected], s mi közzétesszük azt.

