Nagy dicsőség, de felelősség is városnak lenni, a lakosság és a városvezetés részéről is, mondta Velence várossá válásának 19. születésnapján Shéda Zoltán műsorvezető szombaton este a színpadon, a polgármesteri köszöntő és a Bestiák koncert felvezetéseként. A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár mellett tartott rendezvényen Gerhard Ákos polgármester így köszöntötte a közönséget:

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Velence 19 éves lett. A tinédzserkor vége közismerten a legbonyolultabb időszak egy ember életében. S ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor azt kell mondanom, hogy a város életében se volt kimondottan egyszerű az elmúlt 4 év. Járvány, halpusztulás, háború, vízhiány, rekord magas infláció, idegenforgalmi támogatás megszűnés, gépjárműadó elvonása, az iparűzési adó lefelezése, a város által fizetett luxusadó – és még folytathatnám. Ezek olyan nehézségek, melyek közül néhányat ugyan el lehetett képzelni 4 éve, de vannak köztük olyanok is, amelyekre senki nem gondolt. Ezeknek a gondoknak a megoldása jelentette a munkánk nagy részét az elmúlt években. Mindezek dacára mára megerősödve, megtisztulva jutott túl a fiatalkorú problémákon a város. Mindannyian tudjuk, hogy az ország minden tájáról vonzza Velence az ide költözni vágyókat. S ellentétben az ország nagy részével, nálunk nő és nem csökken a gyerekek száma. Vonzó, természetközeli város Velence, ahol jó élni s ahol érdemes gyermeket vállalni. Azonban nem csak a nagyobb léptékű országos és világszintű gondokat kellett megoldani, hanem a megörökölt helyieket is. Most a part felé nézek, és úgy mondom, hogy problémás közös ügyeink végére is igen hamar pontot teszünk, és végre megszabadulunk a terhes örökségtől. A mai ünnep erről is szól: szabaduljunk fel, érezzük jól magunkat, hiszen van mire büszkének lenni! Boldog szülinapot Velence, boldog születésnapot velenceiek!

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Majd pedig Shéda Zoltán folytatta: - Mindenhol van öröm és boldogság, ez van, a szinusz görbét meg kell tanulni meglovagolni! S aki sikeresebb ebben, ő lesz boldog az életben!

Ezután bestiális program következett: fellépett a Bestiák, majd a Sambrasil brazil tánc show-t, a Brillantin rock and roll partit, Kökény Attilát és Dj Rodrigo Martinez lemezlovast hozta el a város a közönségnek.