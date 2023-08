A film Radisics Milán – többek között az országban több helyen is bemutatott, Roxy-ra keresztelt rókáról készült fotósorozat alkotója - fejében született meg, amelyet aztán az önkormányzat is támogatott. – Van már Csákvárnak két korábbi bemutatkozó kisfilmje, ám ez a mostani a korábbiaktól eltérően nem a város épített örökségére és természeti szépségeire koncentrál – habár utóbbiak ezúttal sem maradhattak ki belőle -, inkább azt szeretné megmutatni, mit csinálhat Csákváron a látogató – mondta a feol.hu kérdésére Illés Szabolcs, polgármester.

Hogy mennyi mindent lehet csinálni Csákváron, azt ismert helyi arcok mutatják meg. Elsőként Kunstár Béla invitálja a nézőt a tűzoltótoronyban működő Csákvári Emlékház megtekintésére, majd maga a polgármester pattan kerékpárra, hogy a tekerésre is kiváló környékre hívjon mindenkit. De mások mellett feltűnik a filmben a lovas Magosi István, a mestercukrász Csuta Zsolt, a fazekas Győri Ilona, a túrázó Boros Péter, vagy az ősszel negyedik évadát kezdő Rátonyi Róbert Színház művészeti vezetője, Teremi Trixi.

Radisics Milán a FotoKozma szombati megnyitóján

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Az imázsfilm beleillik a mai trendbe: az átváltások ki vannak találva, a jelenetek „befényelve” – kommentálta a kész munkát Radisics Milán, aki egyedül dolgozott. – Mivel ez egy alacsony költségvetésű produkció, így mindent én csináltam. Én találtam ki a jeleneteket, terveztem meg, hogy pontosan hogyan vált át a kép egyik snittből a másikba, én voltam az operatőr, a világosító és a jelmeztervező is egyben – tette hozzá. Azt is elárulta, a forgatás két hétig tartott, mert minden szereplővel alkonyatkor vették fel a jeleneteket, hogy mindig „lapos” és meleg fények legyenek. A film egyik legérdekesebb jelenete, amikor a kép a Rátonyi Színház feliratról szélesre nyit. – Mivel pontosan nem tudtuk, mikor kapcsol be a felirat trikolór színű világítása - automata rendszer vezérli és csak annyit tudtunk, hogy alkonyatkor -, ezért a drónnal az alkonyat perceiben a felirat előtt lebegtem, hogy elkapjam a pillanatot és aztán felemeltem a kamerát – árult el további műhelytitkokat az alkotó.

Az imázsfilm szlogenje: Csákvár rád vár! Nézzék meg Önök is!