Augusztus 4. (péntek)

Agárd, 13, 14.30 és 16 óra: Múzeumpedagógiai foglalkozás Varga-Molnár Anna és Bakos Magdolna pedagógusokkal. Zenéljünk Gárdonyival! Hangszerek bemutatása, megszólaltatása, énekek, furulyaszó, zenés foglalkozás, hangszerkészítés. Helyszín: Sigray utca 1.

Agárd, 17 óra: Kiss Edith festményei. Kiállítás-megnyitó a Velencei-tavi Galériában. Megnyitja: Erdei Péterné, Gárdony alpolgármestere. Közreműködik: Szabó Bill Béla (ének, gitár) és Ignácz Attila (ének, gitár).

Agárd, 18 óra: Péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi Galériában. Szerelmes magyar dalok. Válogatás Petőfi Sándor megzenésített verseiből és az operettirodalom gyöngyszemeiből. Takács Barbara operaénekes és Bali Cecília (zongora) estje.

Bicske, 10 óra: A Justice for Hungary névre keresztelt Lockheed Sirius repülőgép makettje a Petőfi Művelődési Központ aulájában! Endresz György és Magyar Sándor gépének kicsinyített változata az óceánrepülés 50. évfordulójára készült. A repülőgépmakett Endresz György személyes emléktárgyaival együtt augusztus 20-áig megtekinthető.

Bicske, 10 óra: Lovak és vadak. Jung Diána kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Megtekinthető augusztus végéig.

Csókakő, 20 óra: A Spencer Hill Magic Band koncertje a várszínpadon. LED-fal, sör-virsli verseny.

Gárdony, este: Edda Művek-koncert. Helyszín: Surf Camping.

Nagyvenyim, 19 órától: Falunap a Ligetben. 19 óra: A Zoltán Erika Tánciskola dunaújvárosi csoportja. 20 óra: Bon-Bon. 22 óra. Manuel. 23.30 óra: Diszkó 2010-es évek.

Pákozd, 18 óra: Emlékparki nyár. Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely. A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar önálló estje. A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban a helyfoglalás előzetes regisztrációhoz kötött!

Székesfehérvár, 9–17 óra: Kézműves alkotó napok ifjúsági és felnőtt korosztály számára a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében (Rác utca 27.). Csipkeverő alkotó napok. Vezeti: Bálint Zsuzsa. Hálók és mintázott szalagok. Milánói csipke mintakendő készítése. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9–17 óra: Gyöngyfűző alkotó napok (Rác utca 27.). Vezeti: Göncziné Heftner Anna. Népi és modern ékszerek készítése. Tászli, kaboson befoglalás, karkötő, fülbevaló, gyűrű fűzése. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9–17 óra: Nemezelő alkotó napok (Rác utca 27.). Vezeti: Sifter Erika. Nemez papucs készítése. (Szombaton sál készítése.)

Székesfehérvár, 10 óra: Fejér Vármegyei Tárlat. Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár. Megtekinthető augusztus 27-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Katalógus. Halas István (képzőművész, fotográfus) kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megtekinthető szeptember 10-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Bor és zene. A múzeum akusztikon. Borkóstolóval egybekötött koncert. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Díszudvar (Fő utca 6.). „A teljesség felé” – felolvasás zenei kísérettel a 110 éve született Weöres Sándor műveiből. Közreműködik: Kiss Diána Magdolna színművésznő és Fövenyi Máté jazzgitár előadóművész. A belépés ingyenes.

Székesfehérvár, 18 óra: B4/5G – képzőművészeti kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központban. Megnyitja: Revák István festőművész. Kiállító művészek: B4: Csizmadia István, Homolya Gábor, Pék Eszter Anna, Revák István és Győrffy Sándor. Megtekinthető szeptember 16-áig (hétfőtől péntekig 9–18 óra, szombaton 9–12 óra között).

Székesfehérvár, 18 óra: Agárdi Lajos művésztanár festménykiállítása az LH kávézóban (Lehetőségek Háza, Nyárfa utca 14.). Megtekinthető augusztus végéig szerdán és pénteken 18 és 20 óra között, egyéb időpontokhoz előzetes egyeztetés szükséges.

Székesfehérvár, 21 óra: Titkos túra – fáklyás városnézés. Várfalak tövében, eldugott kis utcák macskakövén. „Elég bátor vagy, hogy velünk tarts?” Találkozás a Tourinform iroda előtt. (Előzetes regisztráció szükséges.)

Velence, 19.30 óra: Nyári fesztivál (Velence Resort & Spa). Edu-show (bűvészshow).

Augusztus 5. (szombat)

Aba, 13 órától: Abai Bogrács és Mulatós a közösségi ház előtti, melletti területen. Főzőverseny. Szabadtéri bál mulatós és retró zenékkel. 21.30 óra: Lagzi Laci műsora.

Agárd, 10 órától: Emlékezés Gárdonyi Géza születésének 160. évfordulójára az író szülőházánál, a Gárdonyi Géza Emlékházban (Sigray utca 1.). 10 óra: Erdei Péterné, Gárdony alpolgármesterének köszöntő beszéde. 10.10 óra: A Hungarikum együttes műsora. 10.30 óra: A Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak műsora. 10.40 óra: Keller Péter, az író dédunokájának ünnepi beszéde. 10.50 óra: Koszorúzás. 11 óra: Emlékmise a Szent Anna-kápolnában.

Agárd, 13 órától: Gárdonyi Géza (1863. augusztus 3., Agárd, Gárdony – 1922. október 30., Eger). Programok az író szülőházánál. 13, 14.30 és 16 óra: Gárdonyi herbáriuma. Múzeumpedagógiai foglalkozás Varga-Molnár Anna és Bakos Magdolna pedagógusokkal. Gyógynövények bemutatása. Hol találhatók kincsek a természetben? Gyógynövénycsomagok és levendulapárna készítése. 14 óra: Gárdonyi a polihisztor. Rendhagyó tárlatvezetés Csapó Botonddal. 16 óra: Gárdonyi baráti köre. Rendhagyó tárlatvezetés Ráczné Irénnel. A Gárdonyi rönkvárban: 11–18 óra: Vitézi próbatételek Barnabás és Botond várkapitányokkal. 11–13 óra: Barátságkarkötő készítése Zsanettel. (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ.)

Füle, 10 órától: Barátfüle fesztivál és falunap a sportpályánál. 10–14 óra: Főzőverseny. „Nyuszifül” kistérségi nyugdíjastalálkozó. 10–12 óra: Habparti. 14.30 óra: Köszöntő. Fülei Néptánccsoport. 15 óra: Csuti Csaba és Kersák Edina magyar nóta és operett műsora. Kíséri: Nyári László és zenekara. 16 óra: A Fülemüle Óvoda műsora. 16.15 óra: Tombolasorsolás. 17 óra: Szűcs Judith. 18.30 óra: Boka Boogie Band. 20 órától: Bál. Zenél Őrsi Péter. 10 órától folyamatosan: íjászat, légvár, kézműveskuckó, arcfestés, csillámtetoválás, kincskereső könyvkuckó, gyermeksarok, ásványékszerek, levendulasarok, sajtműhely, lángos, kürtőskalács, büfé, vattacukor, Nagyi konyhája, barátfüle. 15–18 óra: Dudó játszóház.

Kápolnásnyék, 20.30 óra: Csajághy Laura Színpad. Ferenczi György és a Rackajam koncertje. Ferenczi György a magyar könnyűzene egyik legszínesebb egyénisége, akinek több mint negyedszázados pályafutására éppúgy hatott a country, a blues, a funky, a hip-hop és a rock ’n roll, mint a magyar népzene. A belépőjegy feljogosít a Liszt Művészház megtekintésére is.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 10–11 óra: Piac+Program. Bemutatkoznak a Dance Studio Nagy-Kuthy Balettiskola növendékei.

Nagyvenyim, 11 órától: Falunap a Ligetben. 11 óra: A Pitypang zenekar interaktív gyermekkoncertje. 12 óra: Mangó (latin gyermektánccsoport). 12.35 óra: Aranydaru Dalkör. 13 óra: Jó ebédhez szól a nóta – Fekete Zoltán és Juhász Adrienn műsorát Mukli István és zenekara kíséri. 14.10 óra: Mezőfalva–Nagyvenyim Senior Tánccsoport. 14.15 óra: Mulassunk Sós Fecóval!

15.05 óra: Zumba, „Zumberikával”. 15.30 óra: Operett – a Musical Voices Társulat műsora. Sztárvendég: Szulák Andrea. 16.15 óra: Sipos F. Tamás. 17 óra: Nagyvenyimi Táncegyüttes. 18 óra: Király Linda. 19.30 óra: Paulina. 21 óra: Bereczki Zoltán. 21.30–02 óra: Retró diszkó. Rezidens lemezlovas: Dj Bogó Gábor. A nap folyamán folyamatosan elérhető programok: kézműves kirakódóvásár, bungee trambulin, kézműves játszóház, ugrálóvár, lézerharc, szimulátor, képzőművészeti kiállítás a könyvtárban. Vendéglátás (étel, ital).

Székesfehérvár, 16, 17.30 és 19 óra: Aranybulla-túra panoráma busszal. Indulás a buszpályaudvarról, városnézés, kirándulás az Aranybulla-emlékműhöz.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Bor és zene. A múzeum akusztikon. Borkóstolóval egybekötött koncert. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Díszudvar (Fő utca 6.). A Duo RedWhite koncertje. Közreműködik: Hérics Csenge csellóművész és Mády-Szabó Eszter csellóművész. A belépés ingyenes.

Székesfehérvár, 17 óra: Királyok a belvárosban. A Fő utcán, a Vörösmarty Színháztól a Városház térig ezúttal IV. Béla, IV. (Kun) László és III. András király vonul végig. Az óriásbábokat a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje tagjai kísérik, akik az Országalmánál bemutatót is tartanak. Az óriásbábokat a Mátyás király emlékműnél és az Országalmánál Szabó Miklós Bence mutatja be. A zenei aláfestést a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. 18 óra: A Baruts Bence Handpan Project kiskoncertje a Zichy ligetben. A zenekar tagjai: Baruts Bence (handpan), Tóth Mátyás Kristóf (basszusgitár), Sütő Balázs (fuvola), Müller Tamás (dob).

Vereb, 17 óra: A francia sanzontól a jazzig. Szajkó Anita és Nagy Nándor koncertje a közösségi házban.

Augusztus 6. (vasárnap)

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély parkjában, a Zenepavilonban (rossz idő esetén az Erzsébet téri Művelődési Házban). Zsigmond Lala koncertje (pop- és musicaldalok válogatása). Zongorán kísér: Sári Attila.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Bor és zene. A múzeum akusztikon. Borkóstolóval egybekötött koncert. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Díszudvar (Fő utca 6.). A Tilinkó együttes népi zenekari koncertje. Közreműködik: Kneifel György (hegedű, tambura, ének), Kneifel Imre (cimbalom, brácsa, ütőgardon, dob, ének), Polgár Zoltán (brácsa, kobor, brácsa-tambura, ének), Juhász Balázs (bőgő, cselló, tambura, ének). A belépés ingyenes.