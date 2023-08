– Pusztaszabolcs képviselő-testülete továbbra is létfontosságúnak tartja, hogy a város segítse a gyerekes családokat, ezért továbbra is minden érintettnek biztosítja a hatezer forintos egyszeri óvodai és iskolakezdési támogatást – olvasható az önkormányzat tájékoztatójában, melyből az is kiderül, az idei évben már 845 gyermek szülei kapták meg az összeget.

A támogatás természetbeni ellátás, ami pusztaszabolcsi üzletekben vásárolható le. A kedvezményezettek az önkormányzat munkatársaitól kérhetnek segítséget az igényléshez.