Huszonkilencedik alkalommal indította útjára a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége a Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedőjét”. Budapesten, a Kőbánya Kocsis Sándor Sportközpontban a Gaál András, Gaálné Fülöp Krisztina, Pittnerné Zámbó Zita, Pittner Gábor, Krápicz János, Krápiczné Fischer Edit, Gömbös Péter és Gömbösné Rostaházi Judit alkotta csapat állt rajthoz és elhozott egy első helyezést és egy különdíjat is.

Fotó: Önkormányzat

-Csapatunk nem kevesebb, mint 14 versenyszámban mérte össze erejét, ügyességét és gyorsaságát 13 alakulat ellen. Az országos versenyen a nagy meleg próbára tette a résztvevőket és a szervezőket, ám az élmény feledtette velünk a nehézségeket. Külön öröm és elismerés számunkra, hogy az első helyezésen túl a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének különdíját is elnyerhettük, mondta Gömbösné Rostaházi Judit, aki a csapat tagja és egyben a település vezetője is. Tőle tudjuk azt is, hogy a különdíjat a lézerlövészet kiemelkedő teljesítéséért kapta a csapat.