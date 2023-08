- A mottó talán nem teljesen egyedi és nem is mi találtuk ki, de úgy gondoltuk, ránk biztosan igaz, hiszen valóban a Vértes lábánál fekszik a település – mondta a feol.hu-nak Baboth Dóra, helyi művelődésszervező, a logó megalkotásának ötletgazdája, egyben tervezője.

A logo kitalálása és éltere keltése egyfajta arculatépítésnek - ahogy manapság mondani szokták – a része. Magyarán, hogy legyen valami egyedi, ami a településhez köthető, amivel meg lehet jelenni a község határain kívüli rendezvényeken is, illetve amivel a zámolyiak megmutathatják, büszkék arra, hogy a faluban élnek.

Zámolyi vászontáskával is lehet már vásárolni menni

Fotó: Szabó István

A rajzon a Vértes magaslatai, az erdőket szimbolizáló fenyőfák és dombok között futó út látható és színeiben is igyekszik visszaadni Zámoly címerének a színeit, az aranyat és a zöldet. Ez a logo került rá vászontáskákra, környezetebarát re-poharakra, pólókra, valamint arra a hűtőmágnesre is, amin a tavalyi fotópályázat legjobb képeiből összeállított montázs látható. A termékeket elsőként szombaton lehetett megvásárolni a focipályán tartott rendezvény ideje alatt. – Úgy tűnik, a logó sikert aratott, mert a berendelt készlet fele el is fogyott a hétvégén. Tervezzük, hogy folyamatosan árusítjuk majd ezeket, de hogy az eddigiek mellett milyen logózott termékeket lehet majd kapni, még nem dőlt el – árulta el Baboth Dóra.