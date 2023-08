Ahogy azt korábban már megírtuk több mentőmotoros tevékenykedik az ország egész területén, melyek közül a Fejér megyét ellátók a balatonvilágosi bázisukon találhatók meg. Innen indulnak, ha riasztást kapnak Somogy, Veszprém vagy Fejér megye irányítócsoportjától.

Kíváncsiak voltunk, hogy a nyár utolsó hétvégéje mennyire telt forgalmasan? Milyen esetekhez kellett kivonulniuk? Így megkerestük az alapítványt, melynek részéről Varsányi Zoltán, a múlt hétvégén szolgálatban lévő mentőmotoros elárulta, hogy szerencsére a ’vártnál’ jóval kevesebb riasztást kaptak. Szombaton kettő, vasárnap pedig öt esethez mentek ki.

– A nyugodtabb hétvége valószínű annak is betudható, hogy ugyan sokan lelátogattak a Balatonhoz, hatalmas tömeg nem volt. De még így is voltak kisebb autópályán történt balesetek, rosszullétek, illetve egy kerékpáros és személyautó is összeütközött egy balatoni településen, ahova riasztottak minket – mondta a mentőmotoros.

Majd a nyár mögöttük álló időszakáról is kérdeztem, mely szerencsére hasonlóan ’nyugodtan’ telt. Nem volt annyi riasztás, mint a tavaly nyáron. Amikhez viszont riasztották őket, azok többnyire autópályán történt balesetek, rovarcsípések, rosszullétek és vízbefulladás miatti újraélesztések voltak.