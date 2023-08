Dinnyés és Seregélyes között, nyugalmas környezetben bújik meg a Pelikán-ház Erdei Iskola, amely a Seregélyesi Baptista Általános Iskola gondozásában minden évben látogatók százainak nyújt izgalmas kikapcsolódást, élményteli napokat, játékot, tartalmas pihenést, miközben kiinduló bázisaként szolgál hosszabb túráknak és kirándulásoknak. Hétfőn sok száz év tapasztalata, gondja és öröme találkozott néhány tucat idős ember formájában, történeteiben, akik közül többen könnyek között meséltek életükről a bemutatkozásra szánt délutánon. Közöttük az Alföldről érkezett néni, aki elmesélte, hogy időnként kilencvennél is többen gyűlnek össze családi találkozójukon, a férfi, aki kiváló kosarakat készít és azok közül ötöt magával is hozott ajándékba, de mégis arra a 27 kilós amurra a legbüszkébb, amit a Dunán fogott, vagy az asszony, aki árvaházban nőtt fel.

Serafin József módszertani vezető reméli, hogy egyre több szociális intézmény követi azt a példát, amit ők három éve kezdtek el a Seregélyes közelében lévő erdei iskolában

Fotó: Tihanyi Tamás

– A kép, amely a társadalomban az idős emberekről él, változtatható, formálható, de az sem mindegy, hogy ezt maguk az érintettek miként fogadják el – mondta a szervezők nevében Serafin József, a Magyarországi Baptista Egyház szociális módszertani vezetője a tábor megnyitóján. – Az idősekben is ott él a tehetség, sokan éppen ezekben a késői éveikben fedezik ezt fel, mi pedig egy ilyen táborral ezt a folyamatot, tevékenységet szeretnénk támogatni abban a reményben, hogy más szociális intézmények is követik a példánkat. Az időskorúak ezekben a napokban a Cédrus Alkotótábor kereteim belül bátran kiléphetnek a komfortzónájukból, akár még meg is fiatalodhatnak. Lássák és találják meg magukban az örök Isten adta tehetséget és tálentumot, a szépséget és az értéket, a művészi tehetséget, még akkor is, ha ezt eddig még soha nem tették korábban!

Az elzamajori erdei iskola jelenlegi idős lakói a Jánosházáról érkezett Sorsok Háza csoportjának citerával kísért műsorát hallgatták meg, majd ismerkedési estet tartottak. A hét programjában szerepel, hogy meglátogatják a dinnyési Várparkot, meghallgatják a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság – szándékoltan időseknek szóló – bűnmegelőzési tájékoztatóját, majd Tárnok Ákos és barátai is zenélnek majd náluk. Jön olyan vendégük, aki a hosszú börtönévei alatt megtért és azóta keresztény missziót végez, lesz előadás az okos idősgondozásról, egy délutánon pedig együtt kézimunkáznak majd a pákozdi Bütykölde önkénteseivel.

Sokakban szunnyad tehetség, és azt soha nem késő a felszínre hozni

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH