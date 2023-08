Egy német Ju-52-es repülőgép lezuhanásának helyszínén talált fontos bizonyítékokat a közelmúltban segítőtársaival Szebenyi István hadszíntérkutató, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület vezetője. Négy német légierős katonát sikerült azonosítania, akik 78 éve Csákvár közelében veszítették életüket. A történtekről akkor részletesen beszámoltunk, azóta a kutatás folytatódott. Legutóbb a hétvégén jártak a helyszínen.

– Azt az iránymutatást követjük, amit a német hadisírgondozók meghatároznak, hiszen az ő katonáikról, gépükről van szó – mondta Szebenyi István. – Annyi még az emberi maradvány, a személyes tárgy és a törmelékdarab a talajréteg felső húsz centiméterében, hogy a kutatás még biztosan hosszú ideig elhúzódik majd, ami akár fél évet is jelenthet. Szinte át kell rostálni a területet, és ki tudja, ez a munka hány kutatási napot vehet még igénybe. A német kollégák úgy állnak hozzá a feladathoz, és ebben teljesen igazuk van, hogy a legkisebb emberi maradványt, mindent begyűjtenek, bármeddig is tartson ez. Ezt követően, ha már a helyszíni munkálatok befejeződtek, a budaörsi katonatemetőben újranyitják azt a sírt, ahol 13 évvel ezelőtt ismeretlenként elhantolták az akkor megtalált földi maradványokat, majd eltemetik a mostanában, és az elkövetkezőkben meglelt csontokat is. Nevesítik az elhunyt repülősöket, és ha még vannak élő hozzátartozók, felkeresik és tájékoztatják őket a történtekről.

A helyszín felső húsz centiméteres földrétegét alaposan át kell vizsgálni, és ez hosszadalmas munka lesz

Fotó: Szebenyi István

A hétvégén dolgozó tízfős kutatócsapatot öt csákvári egészítette ki, ők voltak azok, akik tizenhárom évvel ezelőtt azonosították a repülőgép lezuhanásának helyszínét. Ezúttal egyebek mellett emberi bordacsontokat, állkapocs darabot, és egy kis Szűz Mária-medált találtak, minden bizonnyal az egyik katona viselhette.

A medál, amely minden bizonnyal az egyik német repülős nyakában lóghatott a végzetes napon

Fotó: Szebenyi István

– Sajnos nem segíthetett szegény fiún már ez sem ­­– jegyezte meg a hadszíntérkutató. – A helyiekkel egyeztettük, rövidesen megmutatnak egy másik helyszínt is Csákvár közelében, ahol egy magyar repülős tőrt találtak korábban, ezért arra gyanakodnak, hogy egy magyar felségjelzésű Messerschmitt 109-es zuhanhatott ott le. Ez akár így is történhetett, ebben még nem vagyok teljesen biztos. A konkrét becsapódási hely tehát még nem ismert, de alumínium roncsdarabokat már találtak, ezért megpróbáljuk behatárolni azt a 10-15 méter sugarú kört, ahol akár komolyabb leletanyag megtalálására is lehet esélyünk. De az egy újabb projekt lesz, jelenleg eléggé lefoglal minket ez a munka, de ha végeztünk, azonnal megkezdjük a kutatást a másik helyszínen. Ebben nagy örömmel segédkeznek a csákvári helyi önkéntesek is, mint ahogyan a Ju-52-es kutatása a német hadisírgondozókkal kiegészülve ugyancsak egy nagy közös projekt lett.

A kutatás várhatóan körülbelül két hét múlva folytatódik.