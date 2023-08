A hagyományok ápolásának jegyében 15 órakor indul a felvonulás, amely a Deák Ferenc utca – Fő utca – Vadász utca – Széchenyi utca – Béke utca útvonalon halad és a Főtérre érkezik. A menet a Hegyalja Vendéglőnél és a Fehér keresztnél áll meg, ahol a táncosok táncolnak, illetve borral és pogácsával kínálják a nézőket. A tájház udvarán délután népi játékokkal és kézművesfoglalkozással készülnek a gyermekek számára. A felnőtteknek rendezett bál 20 órakor kezdődik, a belépőjegy egyben tombolaként is szolgál és előzetesen is meg lehet vásárolni a Hortenzia Virágboltban, a Vekniker ABC-ben és a dohányboltban.

A tájház udvarán felállított lugasban a szokásoknak megfelelően felelevenítik a szőlőlopás hagyományát is – a szőlő mellett kiflit is fellógatnak -, bátran lehet tehát próbálkozni, ám akit elkapnak a csőszlegények vagy csőszleányok, annak bizony fizetnie kell! Itt állítják ki azt a közel száz fotót is, amelyek a korábbi szüreti felvonulásokon készültek és amelyeken bizonyára lesznek, akik felismerik majd magukat. Ezzel egyidőben Sárközi Zsuzsa szőlős fotóit is megtekinthetik az érdeklődők. A két kiállítás csak szombaton lesz látható.

Ugyancsak szombaton adják át a templom melletti területet, amelyen az önkormányzat saját erőből végzett felújítási munkákat. Erre Böjte Richárd polgármester és a képviselők jelenlétében a felvonulás után kerül sor.