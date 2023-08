A Mészáros Alapítvány 2016-os megalapítása óta kiemelten foglalkozik azzal, hogy a Felcsúton és a környező településeken élő, felsőoktatásban tanuló diákokat támogassa. Az elmúlt hét év során az alapítvány több mint 700 millió forint értékben nyújtott ösztöndíjat közel 1200 diáknak. Az ösztöndíjasoknak a program szerint évente részt kell venniük az alapítvány által szervezett konferencián, amely idei tematikája a fiatalok jövőjének alapvetően befolyásoló témákra koncentrált. Ilyenek például az orosz-ukrán konfliktus, az infláció, a mesterséges intelligencia térnyerése, a startup-ok lehetőségei és a média szerepe a személyes brand-építésben.

A konferencia előadói között számos neves közéleti személyiség vett részt. Sisa András, az alapítvány kuratóriumának tagja és Tóth Krisztina, kuratóriumi tag és a Mészáros Csoport CSR igazgatója mellett Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Előadásokat hallhattak többek között Gion Gábortól, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárától, Ferencz Orsolyától, az űrkutatásért felelős miniszteri biztostól, valamint a Magyar Telekom Zrt. Artificial Intelligence vezetőjétől, Horváth-Varga Jánostól.

A 2022-2023-as tanévben 169 diák részesül az alapítvány támogatásában, összesen több mint 120 millió forint értékben. Az ösztöndíjasoknak nem csak tanulmányi eredményeiről, hanem az egyéb egyetemi tevékenységeikről is be kell számolniuk, amiből év végén prezentációt is készítenek. A legjobban teljesítő hallgatók különdíjban részesülnek. A konferencián kilenc diák is előadást tartott, témáik között olyan aktuális kérdések szerepeltek, mint az ökológiai gazdálkodás vagy a járműtervezés újításai.

A Mészáros Alapítvány nem csak anyagi támogatást nyújt a hallgatóknak, hanem segítséget is kínál a pályakezdésben. A Mészáros Csoport vállalatainak képviselői cégeiket bemutatják a diákoknak, ezzel is elősegítik a munkaadók és a leendő munkavállalók közötti kapcsolat kialakítását.