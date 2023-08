Az önkormányzat nyári tábort szervezett kisebb gyerekeknek a művelődési házba, nem ottalvóst természetesen. Vancsóné Dancsi Szilvia a művelődési ház vezetője és a tabajdi közösségi programok, események egyik mozgatója gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát – óvodások és kiskamaszok, úgy huszan. Ki állítaná, hogy helyben és falun nem lehet izgalmas egy ilyen nyári nap? Az internet, a tévézés, az okostelefon ma már nem különleges, ám a társasjáték, a nagyszülőktől, szülőktől előszedett fogócska, bújócska, s a többi régi csapatjáték annál inkább.

Bárányos Csaba polgármester háromgyermekes édesapaként pedig „bevetette” a saját kaland-felajánlását, lovaskocsikázni hívta az egyik napon a táborosokat. Kicsi kocsi ugyan az övé, ő maga rakta össze, mivel két póni húzza, s az ő gyermekei is nagyon szeretik ezeket a kirándulásokat. Még más állatokat is tartanak a Bárányos-portán, miként Szilviéknél is, csak lovuk nincs. Csakhogy a tervezett napon esett az eső, elmaradt a kocsizás, véget ért a tábor, ám nem merült feledésbe az ígéret. S Csaba polgármester befogta egy verőfényes napon Szilaj és Pompás pónikat, s nekiindultak a „messzeségnek”. Huszonnégy gyermek jelentkezett, tizenketten férnek fel a kocsira, így két nap lett az utazásból – egyiken Alcsútdobozra, másikon Válba. A bakon Bárányos Csaba és Ficsór József voltak a hajtók, a szülők készítettek elemózsiát, itókát, s hajts! A polgármester a zártkertjébe az apákkal összefogva hintát, mászókát épített, rá jellemzően nem választja el élesen a közéleti tevékenységét a magánéletétől a munkában, ez amolyan kisfalusi „szabály”. Füvet vág, utat rendez, felül a munkagépekre, s összeállnak a férfiak a falusi disznóvágásra, szüreti készülődésre, faluvacsorára – tevőlegesen is. Az asszonyok, lányok szintúgy.

Alcsútdobozon az arborétumhoz kirándultak, megnézték a platánokat, a kisvasutat, az Alexi-lovardába is ellátogattak. Tabajdiak lévén többnyire ismerik a gyerekek a helyi nevezetességeket, de pónifogaton, együtt menni más élmény volt. Senki még csak elő sem vette a telefonját, erősíti meg Bárányos Csaba. Megnéztek egy magaslest, a határban a tájat, a messzi kerteket, szőlőket. Válban a gyönyörűséges hatalmas templomot, az új játszóteret, a kastélyt, a váli erdőt. Mindenki a hajtó mellé akart ülni a bakra, legalább egy kicsit. Virágot szedtek a fiúk, míg a lányok a kocsin várták a vadvirágcsokrokat, mert Csaba polgármester elmondta, hogy ez szép szokás. Csupa „ósdi” kedvesség történt ezen a kocsizós két napon. Talán egy kicsit óvóbácsi és kocsis is voltak Ficsór és Bárányos tabajdi atyafiak a helybéli gyermekek örömére. Hány fogat is van Tabajdon? A pónikkal együtt hat, mindegyikhez két ló az istállóban. Amazok nagytermetű lovak. A szüreti felvonulásra számolták össze éppen a minap. Jöhet a következő tabajdi kaland.