„Dég Községért" kitüntetésben részesült a helyi háziorvosi rendelő asszisztense, Boda Attiláné, aki 1989 óta dolgozik a betegek ellátásáért. Ugyancsak díjazták ebben a kategóriában három civil egyesületet is – Dégi Margaréta Nyugdíjas Egyesület (vezetője: Fodor Ilona), Dég Közösségi Polgárőrség (Marekkel Tibor), Dégi Boróka és Forgócska néptánccsoport (Marton János) –, melynek vezetői fülig érő mosollyal vették át a megérdemelt jutalmukat.

Ezután került sor a Festetics László István Dég Díszpolgára posztumusz kitüntetés átadására, amelyet fia, Enrico Festetics vett át. Festetics László, Dég grófja bár 10 éves korától Olaszországba költözött, de egész életében szívén viselte családi örökségének sorsát, amelyet időnként meg is látogatott. Még 2018-ban utolsó óráiban is gondolatai a kastély körül jártak: „Nyugodt vagyok, mert látom, hogy lesz valami a kastélyból.” Fia, Enrico Festetics a díjátvétele után háláját fejezte ki a dégieknek, akik mindig is családként tekintettek édesapjára és rokonaira. Beszédében megígérte, hogy igyekszik ezután is tovább vinni édesapja munkáját.

„Dég Díszpolgára" kitüntető címet vehetett át Imre Bálint esperes, aki csecsemőkora óta él a településen. Már felmenői is dégiek voltak, sőt a teológia elvégzése után a lelki szolgálat is a faluhoz köti őt. És végül, de nem utolsó sorban jött a meglepetés, hiszen a jelenleg is hivatalában lévő Gárdonyi Sándorné polgármester asszony is díszpolgári címben részesült úgy, hogy nem is tudott róla, így az örömkönnyek sem maradhattak el. A polgármester asszony megilletődöttségében csak annyit reagált hirtelen: „Olyan titkosan csinálták és olyan szuperül, hogy ezt nem tudom hogyan tudták megtenni..." – mondta mosolyogva. Majd Varga Gábor országgyűlési képviselő méltatta hosszasan az elmúlt, több mint egy évtizedes polgármesteri munkáját. Ezt követően, pedig az ünnep zárásaként megszentelték és megszegték a kenyeret.