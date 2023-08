Amikor Tisztl Henriket, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét az iskolakezdési támogatásról kérdeztem, örömmel számolt be arról, hogy az összefogásnak köszönhetően már hetedik éve tehetik könnyebbé a tanév indulását a rászorulók számára. – Székesfehérváron a Next Stop üzletközpontban van egy molinó, egy asztal és két kollégám. Augusztus 10., csütörtök és 14., hétfő között, öt napon keresztül fogadják az adományokat az üzletközpont területén 10:00 órától 18:00 óráig – mondta Tisztl Henrik. A központ vezetője kiemelte, mindenféle iskolakezdéssel kapcsolatos felajánlásnak nagyon örülnek. Bár a leggyakoribb adományok közé a füzeteket, tollakat, ceruzákat, vonalzókat és körzőket sorolta, hangsúlyozta, hogy az új tanszerek mellett, a használt, de jó állapotú iskolatáskák és tolltartók is nagy segítséget jelentenek. Az elmúlt években az összefogásnak köszönhetően azon családok száma, akiknek segíteni tudtak, negyven és ötven között volt, köztük fehérváriakkal és a fehérvári járásban élőkkel egyaránt.

Arra a kérdésemre, hogy vannak-e olyan tanszerek, amit a Központ kifejezetten kér az adományozóktól, Tisztl Henrik válasza egy egyértelmű nem volt. Mint elmondta, ennek két oka is van. Egyrészt úgy gondolják, így minden felajánló azzal járul hozzá, amivel szeretne, valamint amivel tud. A másik ok pedig, hogy az adományozás lezárását követően a Next Stop üzletközpont az összegyűlt tanszerek értékével megegyező összegben ajánl fel további iskolaszereket, így a gyűjtés ezen szakaszában egészítik ki az adományokat a még hiányzó, de feltétlenül szükséges tárgyakkal. – Hét évvel ezelőtt ennek az egésznek az volt az indító motívuma, hogy sok kicsi sokra megy. Az elmúlt hat alkalommal is nagyon jó érzés volt azt látni, hogy sok kisebb adományozó, családok, vagy éppen csak átutazó vásárlók segítenek. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt hat évben adományoztak, és bíztatok mindenkit, hogy aki teheti, jöjjön el idén is – fogalmazott Tiszt Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője.