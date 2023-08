A mai hírek tudatában, mely szerint hamarosan felújítják a székesfehérvári Rózsaligetet, érdekes emlék éppen ötven évvel ezelőttről – a Fejér Megyei Hírlap 1973. augusztus 17-i lapszámából – a következő: „A fehérvári kismamák, nyugdíjasok kedvelt pihenőhelye a Vidám Park melletti Rózsaliget. A székesfehérvári Szolgáltató Vállalat és a városi tanács a pihenők érdekében bővítette a pihenésre, sakkozásra alkalmas helyet. Felállítottak hat napernyőt, 12 asztalt és minden asztalhoz két padot. A ligetben helyreállították a vízesést is, így most az teljes szépségében várja a sétálókat, üldögélőket…”. A kedves, régebb óta fiatal olvasók biztosan emlékeznek még a Rózsaligetben sakkozó öregekre, az ebihalakkal teli kanyargó kis medencére a vízesés előtt, az árnyas lugasokra és természetesen a savanyúvízre, amely azóta is kedvelt vízvételi forrás. A sakkozók, asztalok és árnyat adó ernyők ugyan eltűntek, a közösségi élet is megváltozott itt: inkább családi és kutyás programok helyszínévé vált a liget. A világ változik, de a Rózsaliget marad.