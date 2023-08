Annus néni 90 évvel ezelőtt Kálozon született ötgyermekes családban, édesapja patkolókovács volt, és meghalt, amikor Annus néni még csak 14 éves volt. Kálozról 1960-ban költözött Székesfehérvárra, ahol 27 éven keresztül dolgozott a Volánnál adminisztratív munkakörben, az adatelőkészítő csoportban. Valamennyi kollégája és főnöke szerette, és ő is jó viszonyt ápolt valamennyiükkel. Férje, Simon István szintén a Volánnál dolgozott mint villanyszerelő művezető. 1954-ben kötöttek házasságot, közel 40 évig voltak házasok, férje 1993-ban hunyt el.

Annus néninek két lánya született, két unokája és két dédunokája van, a család legkisebb tagjai egy 9 éves fiú és egy 3 éves kislány. Hálás az eddigi életéért, annak ellenére is, hogy sok betegségen ment keresztül, három infarktusa is volt és pacemaker-t ültettek be neki. Szerencsére mindig jó kezekbe került, amiért nagyon hálás orvosainak, Benedek Amáliának és Simon Kornélnak. Benedek Amália doktornőnek megígérte, hogy megéri a 100. életévét is. Simon Istvánné a mai napig is aktív életet él, a kertben dolgozik, gondozza az állatokat.

A hosszú élet titka Annus néni szerint a hit és a szeretet, mert ezekből meríthetünk útravalót ahhoz, hogy élni tudjunk. Fontos az életében a katolikus vallás, sokat imádkozik, egészen az utóbbi időkig részt tudott venni a vasárnapi szentmiséken is a Prohászka-templomban.

Szöveg: Gáspár Péter