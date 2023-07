A Garbage run, vagy magyarul roncsderbi, egy olyan Európa több országán keresztülhaladó verseny, ami vetélkedés ugyan, de mégsem a sebesség a lényeg, sokkal inkább a kaland és a szórakozás a fontos. A rendezvény honlapjának tanúsága szerint az útvonal minden évben olyan helyeken vezet, ahol az autósok még biztosan nem jártak, de az is lehet, hogy még nem is hallottak róla. Ez Csákberény esetében minden bizonnyal igaz is!

A Hollandiából, először 2009-ben induló futam, mára többezresre duzzadó mezőnye idén Magyarországon keresztül haladva Csákberényt is érintette. Christofer Skoglundot, a csákberényi Kilroy egyik tulajdonosát keresték meg a holland szervezők a kérdéssel: tudna-e segíteni abban, hogy a futamban résztvevő autósoknak a faluban alakítsanak ki pihenőpontot. Tudott. Ebben persze több partnere is volt. Így többek között Váli János, aki a területet biztosította, illetve Dobos Tibor, a Kilroy másik tulajdonosa, aki a feol.hu-nak is mesélt a rendezvényről és a csákberényi tapasztalatokról.

Két nap alatt több százan pihentek meg a faluban, aztán indultak tovább

Fotó: Némedi István

- Egy rossz szavunk sem lehet az itt járt autósokra, hiszen azon felül, hogy kedvesek és udvariasak voltak, arra is odafigyeltek, hogy ne hagyjanak maguk után szemetet, rendetlenséget. Természetesen mindent a holland rendezők fizettek. Úgy láttam, főleg fiatal résztvevői voltak a futamnak, de olyanokkal is találkoztunk, akinek a szülei – külön autóban, persze – szintén beneveztek – mondta Tibor, akitől azt is megtudtuk, vegyes fogadtatásban részesült a verseny, illetve az azzal járó durván kétnapos felfordulás a csákberényiek körében.

A szervezőknek nagyon tetszett a helyszín és maximálisan elégedettek voltak a kiszolgálással is, így jelen pillanatban úgy tűnik, két év múlva ismét visszatér a mezőny Csákberénybe.