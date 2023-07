Az akácfát az önkormányzat tavasszal vásárolta, ezt kezelte, festette vasárnap délután az a kilenc önkéntes, akik beszálltak a munkába, amelyet reggel kezdtek és ebédidőre be is fejeztek. A négy asztal és nyolc pad összeállítására, illetve végleges helyén történő felállítására ezen a héten vasárnap – július 22-én - reggel kerül sor. Ezúttal is örömmel fogadják a segítő kezeket: aki szívesen csatlakozna, azt 7.30 órakor várják a Magtár épületénél. Ahogy a munkát szervező alpolgármester, Tanárki Gábor így fogalmazott: nincs szükség extra szerszámokra, csak magukat vigyék az önkéntesek!

Fotó: Tanárki Gábor