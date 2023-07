"Gyermekkorom óta rajongok az állatokért. Tengerbiológus szerettem volna lenni, végül környezetmérnök lettem. 14 évesen magával ragadott az élsport, az atlétika, ami azóta is az életem. A természet, az állatok iránti vonzalom azonban mindvégig megmaradt. Harmadik éve remek emberekkel madarászom az MME Fejér Megyei Csoportjában. Pár hónapja csatlakoztam egy újabb fantasztikus csapathoz, mint önkéntes. Amikor időm engedi, sajnos közel sem annyiszor, mint szeretném, kijárok a Sóstó Vadvédelmi Központba segíteni. Minden alkalom olyan, mintha "töltőre tenném magam". Hálás vagyok a lehetőségért, és minden életért, ami új esélyt kap az ott dolgozóknak köszönhetően. Sajnos nem minden történet végződik csodával, ezt még tanulom feldolgozni. Rengeteget tanultam, már ez alatt a rövid idő alatt is." - írta bejegyzésében az egykori élsportoló, edző, amatőr természetfotós, kit már ez utóbbi minőségében is többször megénekeltünk.

Majd megmutatott pár, számára nagyon kedves kis "pácienst" is Facebook-oldalán, s ezeket a fotókat örömmel osztja meg a feol.hu olvasóival is.

