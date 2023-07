Huszárovics Antal csabdi polgármester nevezetes arról is, hogy olyasmiket talál ki, amit talán más nem. A kis falu gazdája olyan értelemben, hogy apróságokra, személyes dolgokra is gondja van. Eljár az asszonyok szakkörére, maga is havat kotor, füvet nyír a pályázaton nyert gépekkel, s úgy véli, kicsiny ötletekkel is szolgálhatja a kis közösség jó közérzetét. Mint afféle praktikus, műszaki szemléletű férfiember olyasmiket is meglát vagy elképzel, ami nem kézenfekvő. Valami felszámolásból, vagy kiárusításból jutott hozzá a hivatal a használt és szétszedett asztalok lábaihoz, amelyek hevertek egy darabig a raktárban, sorsukra várva. S ki lát bele asztallábakba sakkfigurákat? Hát a polgármester! A sakkbábuknak megfelelő fejeket esztergáltak hozzá, lefestették feketére és fehérre, s egyszer csak kitették őket a sakk-kockás utcai burkolatra.

Az óvatosak aggódtak, mondván, csak úgy őrizetlenül ott hagyják a bábukat? Éjszakára is? A polgármester azonban szelíden mosolygott. Senki nem fogja ellopni a falu sakkját. Kizárt. S ha igen, akkor újragondolja az egészet. De mivel ez iskolaidőben történt, maga is hitetlenkedve konstatálta, hogy szinte állandóan forgalomban vannak a figurák. Szemből, az iskolából idecsábították a gyerekeket, akik engedéllyel kiléptek a szünetekben, s játszottak. Erre jártak délután, s a hosszú világos estéken az idősebbek is eljöttek, s az idegeneknek, az erre járóknak sem tiltotta senki, hogy a csabdi sakkot igénybe vegyék. Már tájékoztató táblákat is kihelyeztek az önkormányzat nevében a játékot népszerűsítendő a kerékpárutak mentén az utcai sakkról. Ha valakinek pihenésképpen kedve szottyanna sakkozni, hát tegye!