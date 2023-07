Gárdony régi, jól bevált módszere, hogy összefogással építenek utakat Gárdonyban. Erre idén is sor kerül – derült ki a város közösségi oldalának tájékoztatásából. E szerint ezúttal öt új útszakasz megújulásához járul hozzá 30 százalékban az adott utca közössége, a további 70 százalékot pedig az önkormányzat állja. Az utca közössége egy bizonyos határidőre fizeti be a saját részét, ezt követően kezdődhetnek be a közbeszerzési folyamatok, majd pedig a beérkezett árajánlatok elbírálása. Idén ezzel a módszerrel öt útszakasz újulhat meg. Kőszórásos, burkolat nélküli utak is megújultak az elmúlt időszakban a városban: a Fogas utca és a Vízügyi kiköt közötti nyaralóterületen már megtörtént a felújítás, de a többi nyaralónegyed is még idén sorra kerül – ígéri a város.