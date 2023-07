Ezúttal is a városvezető hozta – ugyancsak egy bejegyzésben – a friss információkat: a 152 autó és 100 kerékpár P+R/B+R tárolására alkalmas parkoló alapozása és a szegélyek már jól állnak, ami – mint Cser-Palkovics fogalmazott – el is várt, hiszen legkésőbb az idei év végéig szeretnék átadni a forgalomnak a terepet. Posztjában hozzátette: a meglévő gyalogos felüljáróhoz az északi és déli oldalon is készülnek a liftek.

A projekt jelentősége nagy, egyrészt azért, mert új parkolóhelyekre mindig szükség van, másrészt pedig azért, mert a déli városrészekből a Mártírok, a Széchenyi, a Horvát István és a Prohászka utak érintése nélkül elérhető lesz a vasút, amely tehermentesíti a környéki csomópontokat.

