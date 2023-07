Vassné Gárdonyi Edit ezt követően sem hagyja abba a munkát: más munkakörben, részmunkaidőben folytatja 40 éve tartó pályafutását – tájékoztatott közösségi oldalán az intézményvezetés.

Vassné Gárdonyi Editről megírták: "1983-ban a rendelőintézeti röntgenben kezdett dolgozni segédasszisztensként. Munkája azóta is elkötelezetten a radiológiai szakmához köti. A rábízott feladatokat a kezdetektől lelkesen, nagy érdeklődéssel végezte, folyamatosan képezte is magát. 1986-ban röntgen asszisztensi, majd 2011-ben CT, MRI szakasszisztensi végzettséget szerzett. A szakmaiság mellett a sokoldalúság, új iránti fogékonyság is jellemző rá, hiszen alkalmazkodott és kiválóan helyt állt különböző területeken, legyen szó röntgen-, CT- vagy panoráma felvétel készítéséről. Alkalmassága és rátermettsége elismeréseként 2017 januárjában megbízást kapott a radiológiai osztály vezető asszisztensi feladatainak ellátására."

Helyére július 1-jével Szabó Attiláné érkezett, aki 1993 októberében kezdett dolgozni a kórház radiológiai osztályán segédasszisztensként. "Munka mellett képezte magát, röntgen asszisztensi képesítést szerzett, így 1997-től ebben a munkakörben folytatta tevékenységét. Felettesei, látva a szakma iránti elhivatottságát, munkavégzésének pontosságát, 2017-ben vezető asszisztens-helyettesi feladatok ellátásával bízták meg. Az osztály struktúrájához, a feladatok összetettségéhez alkalmazkodva a jó szervezőkészséggel bíró kolléganő 2022. június 1-jén stratégiai vezető asszisztens kinevezést kapott" – írták a közösségi oldalon további sikereket és jó egészséget kívánva a munkatársaknak.