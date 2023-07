A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösségi oldalán közzétett képes beszámolójából is jól látszik, hogy Uborkának – a vármegye határon talált kutyakölyöknek – királyi élete van. Bár a telepen kiépített kutyakennel is a rendelkezésére áll, Ubi mégis odabent “hesszel” a kellemes hűvösben, és mint kitűnik, mindenki a kegyeit keresi. Tálkái tele, fekhelye pihe-puha és hozzá képest kissé túlméretes labda is a birtokába került, de majd “belenő”. Nem úgy a munkaruhája, amit az előírásoknak megfelelően az ebpalánta is visel.

Ubi népszerűsége senkiéhez sem fogható a közútkezelő veszprémi telephelyén

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A kis Ubi megmentőivel: Kasza Lászlóval és Bakos Ferenccel

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Bár van a telephelyen kutyakennel, mégiscsak jobb odabent ebben a "kutyamelegben", de a munkaruhának is beillő hám mutatja, dologidő van

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Nem kell sok idő és Ubi már nem fér el a tenyérben

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ubinak nem egyszerűen fekhelye, de lakosztálya van. A prücsökhöz képest óriási labda egyelőre csak dekoráció, ehhez még nőni kell a kis vérebnek

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ubi élénk, jókedvű kiskutya és ahogy elnézzük abszolút ölebtípus

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.