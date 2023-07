A héten is Varga Roberta fogta össze a tábort és résztvevőit, kiegészülve Farádiné Renátával, aki családsegítőként is jelen van az önkormányzat munkájában.

A hét nagyon izgalmasra és színesre sikerült. A gyerekek rendkívül változatos programokkal múlatták az időt a tábor egy hete alatt. A gyerekek csoportjának egyik fele biciklire pattanva áttekertek a szomszédos Fülére, ahol a Meseparkban időzve megpihentek és játszottak. A csapat másik fele terepjárós túrára ment a falu környékére majd gyümölcssaláta készítésbe vágott, hogy a kerékpáros kirándulásból megérkezett társaikat frissítő falatokkal lepje meg a gyümölcsnap alkalmából.

A táborozók a héten hallgathattak előadást a digitális világ biztonságos használatáról és még egy ajándék sapkát is haza vihettek, de tárlatvezetésen is részt vettek a helyi hadtörténeti kiállításon. A tűzoltó bemutató és az ujjbáb készítés mellett némi házias kényeztetés is kijutott a gyerekeknek. A szülők minden nap, szépen beosztva látták el a gyerekeket palacsintával, süteménnyel, édességgel, gofrival, mézeskaláccsal, muffinnal, kókuszgolyóval, túró rudival, jégkrémmel, de még felsorolni is nehéz volt a szervezőknek, akik szerint akár hízókúra tábornak is hívhatnánk az elmúlt hetet.

A szoborkereső séta közben az egy kedves helyi lakos lepte meg a gyerekek csapatát és osztott ki köztük hideg túró rudikat, amit a játszótéren el is fogyasztottak gyorsan. Ebéd előtt rajzoltak, festettek, délután gyermek tetoválások készültek, ahol volt aztán minden: delfin, pillangó, cseresznye.

Reggelente torna, kézműves foglalkozások szappan készítéssel, vadász bemutató, mézkóstolás, miközben a méhek élete sem marad titok, Bringa-, futó- és egyéb sportversenyek és az elmaradhatatlan csocsó bajnokság a kicsiknek. A helyi kisállat simogató volt a gyerekek nagy favoritja, ahol aztán egy jószág sem maradt dédelgetés nélkül.

A pénteki napon a fehérvári Babamúzeumba látogattak majd délután szalonnasütéssel és focimérkőzéssel búcsúztatták az év legmozgalmasabb hetét a jenői táborozó gyerekek.