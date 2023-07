„Valaki az erdőbe, vagy az odavezető utak mentén, jelen esetben pedig a temető gyűjtőedényébe dobta a felújításból származó szemetet. Ezen kívül heti rendszerességgel hordja valaki szintén a temetőhöz a kommunális és szelektív hulladékot, melyet egyébként hetente szállít a Depónia Kft” – folytatódik a bejegyzés, amiből az is kiderül, nem csak azért van elkeseredve a rendszeres illegális szemétlerakás miatt a polgármester, mert annak elszállíttatása - az amúgy sem gazdag - gánti önkormányzatnak sok pénzébe kerül, de amiatt is, mert elcsúfítják, tönkreteszik Gánt és a környék kivételes természeti adottságait.

Az erdőszélen hagyott szeméten felül Gánton is megfigyelhető jelenség, hogy az önkormányzat szelektív gyűjtőibe oda ki nem dobható tárgyak kerülnek, legutóbb többek között beépíthető sütő, nyomtató és temérdek kutyaeledeles doboz. Sajnos a problémával nincs egyedül a falu, az illegális hulladék számos településen gondot okoz a vármegyében, így többek között Tabajdon, Zámolyon, Csákváron és Száron is.

A polgármester bejegyzése alatt az egyik hozzászóló arról panaszkodik, hiába jelentik – az nem derült ki, hová - évek óta rendszámmal, tanúkkal az idegen szemetelőket, akik telehordják szeméttel a grànási konténereket, eddig nem történt semmi. Arra is akadt példa, hogy a lomok között talált cím alapján elmentek ahhoz a csákvárihoz, aki Gránásra vitte a szemetét. Nyilván, nem sokat értek el vele. A gránásiak szerint a térfigyelő kamera és egy zárt tároló megoldást jelenthetne. – Tervezünk zárt tárolót felállítani, amibe csak az előfizetők rakhatnának szemetet, de sajnos többeknek nincs szerződése a szolgáltatóval, így ez is csak félmegoldást jelent. A tároló helyének kijelölése pedig, attól tartok, újabb vitákat szül majd. Kamerarendszer egyébként egyik településrészünkön sincs, de keressük a lehetőséget egy jogszabályi feltételeknek is megfelelő megoldásra, amihez forrást is tudunk biztosítani – mondta a feol.hu-nak Krausz János, aki nincs könnyű helyzetben: az önkormányzatnak nincsenek komoly eszközei, a külterületen élők mégis tőle várják a megoldást.