Az ünnepség kora délután a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak fellépésével kezdődött a Szabadság téren felállított színpadon, amelyet a Duna Művészegyüttes fergeteges előadása követett. A rekkenő hőségben csak maroknyian gyűltek össze a téren, akik viszont nem a színpad előtt, hanem a buszmegálló épülete nyújtotta árnyékba helyezett székekről követték figyelemmel az előadást, majd innen hallgatták meg az ünnepi beszédeket is.

Illés Szabolcs, polgármester először a település történetét elevenítette fel. Ebben elhangzott: Csákvár Floriana néven először a római korban volt város, a Sopianae – Gorsium – Brigetio út mentén létrejött települést fallal is körülvették. Ezt követően a 15. században, V. László adománylevelében említik városként, amikor az – vásártartási joggal - a magyar-horvát főúr, Újlaki Miklós tulajdonába került. Harmadjára 1792–ben I. Ferenc császártól kapott Csákvár városi rangot, igaz, csak mezővárosit. Legutóbb pedig 2013-ban emelkedett városi rangra. A polgármester a település fejlődésének főbb állomásai mellett beszéde második felében felsorolta azokat a sikeres fejlesztéseket és projekteket, amelyek az elmúlt tíz évben zajlottak a kisvárosban. A város szempontjából fontos fejlesztéseket az ünnepségen szintén felszólaló Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő is csokorba szedte, miközben többször is idézett abból a beszédéből, amelyet tíz évvel ezelőtt a városavatási ünnepségen mondott. Így kötötte össze a múltat és a jelent, szemléltette, honnan hová jutott Csákvár.