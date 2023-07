A tizenkettő nem tucat 48 perce

Tizenkét elismerést adtak át a búcsú ünnepén, Isztiméren

A hétvégén zajlott az Anna-napi búcsú a bakonyi zsáktelepülésen. A főszerepben nem csak a zene, a tánc és a szórakozás volt, hiszen kiállítás is nyílt és ahogy minden évben, úgy most is itt adta át a község vezetése az elismeréseket az arra érdemeseknek.

Az isztiméri származású Wolkensdorfer János a Német Nemzegiségért Díjjal ( b) középen Szumzer László az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Fiedler Albertné INNÖ elnöke ( j) Fotó: Önkormányzat

A péntek délután megnyitott kiállítással kezdődött búcsúi programot követően, a hagyományoknak megfelelően szombat délután volt az Anna-napi búcsúi ünnepség, melynek keretében Isztimérért díszoklevelet adományozott Isztiméri Község Önkormányzata, illetve annak képviselő-testülete.

-Kovács Józsefné Heitmár Renátának a település háziorvosi asszisztensének, a településünkön, az egészségügyben végzett kiemelkedő munkájáért, Reichardt Jánosnénak és Krausz Vendelnének, a Nyugdíjas klub tagjainak, pedig önzetlen tevékenységükért adtunk elismerést. De díjazott volt a Guttamási Lovasudvar, Gömbös Péter és a Pelaprojekt Kft is. Mindannyian a településünkön végzett kiemelkedő önzetlen tevékenységükért kapták az elismerést, sorolta Gömbösné Rostaházi Judit polgármester. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Isztiméri Németségért Díjban Kovács Istvánné tanárnő részesült. A pedagógus azon tevékenységéért kapta az elismerést, mellyel Isztimér értékeit gyarapította. Wolkensdorfer János, önzetlen munkájával egy majd 100 éves sváb nyelvű kézirat lefordításával gyarapította Isztimér értékeit, Gerstmár Szilvia az INNÖ korábbi elnöke, önzetlen tevékenységével segíti az INNÖ munkáját és közösségét. Nemes János, a német testvértelepülésért tett önzetlen, több évtizede tartó tevékenységéért, Schandl Károly a helyi épített értékek megőrzésére tett önzetlen tevékenységéért kapott oklevelet. Mindannyian a elősegítették az isztiméri németség tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzését.

A kitüntetések átadását körülvevő gazdag műsorban szerepelt a helyi Edelweiss kórus, Balázs Mátyás, a MusiKell Amatőr Együttes és a szintén helyi Csehó Bogi. Kovács Józsefné Reni a háziorvosi szolgálat asszisztense (b) középen a képviselő-testület , szélén Gömbösné Rostaházi Judit polgármester

Fotó: Önkormányzat

Polgármesteri köszöntőben elhangzott, hogy augusztus 1-től új háziorvosa lesz a településnek Klimó Péter személyében, aki személyesen köszöntötte a jelenlévőket és beszélt terveiről, elképzeléseiről. Majd Molnár József alezredes a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke ugyanezen az ünnepségen adta át a szövetség közgyűlésén adományozott Vida Pál díjat és oklevelet Nemes János tűzoltóparancsnoknak. A rendezvényen Törő Gábor országgyűlési képviselő is mondott ünnepi köszöntőt.

Vasárnap, a búcsúi szentmisét követően a hagyományoknak megfelelően a világháborús emlékműnél a hősi halottakra, a kitelepítési emlékműnél a kitelepítettekre emlékeztek az önkormányzatok és a civil szervezetek képviselői.

Délután a Szent Anna Katolikus Templomban a Szent Anna tiszteletére elmondott litánia után Berki Lilla népdalénekes és Varró János csodás, lélekemelő koncertjére került sor. A nagyon jó akusztikával rendelkező templomban a gyönyörű énekszót kiválóan, különleges hangzással kísérték a Varró János által megszólaltatott különleges hangszerek.

