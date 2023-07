Július 30-án, vasárnap 05:00 és 18:00 óra között teljes útzár lesz érvényben a Kandó Kálmán térnél – írta tájékoztatásában Dunaújváros önkormányzata. Az intézkedés oka, hogy ez idő alatt a körforgalmi csomópontok és kivezető ágainak burkolati jel festési munkálatait végzik majd a dolgozók. A városvezetés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a vasútállomás a jelzett időintervallumban is megközelíthető lesz gyalogosan, valamint kerékpárral is. A helyi és helyközi autóbuszjáratok útvonalát és menetrendjét érintő változásokról a Volánbusz Zrt. fogja tájékoztatni az utasokat.