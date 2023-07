Szombaton és vasárnap is teltház mellett üzemelt a strand – ez több mint ezer vendéget jelent -, nagyjából fél óra várakozással számolhatott az, aki a jegypénztáraknál sorban áll, hogy bejuthasson. Odabent már délelőtt is nehezen lehetett szabad helyet találni, ahová a törölközőjét leteríthette az ember, no és persze tele volt mind az öt, amúgy fűtött vizű medence a babapancsolótól kezdve az úszómedencéig. Ez utóbbi felett még most is áll a sátor, ami így viszont árnyékot nyújt az égető napsugarak ellen.

A strand hétköznapokon is várja a hűsölni, kikapcsolódni vágyókat. Átlagos nyári napokon reggel 8 órakor nyit és este 7 órakor zár, ám a hőségriadó napjain egy órával tovább, azaz este 8 óráig tart nyitva. A héten ilyenre többször is számítani lehet, hiszen az országos tisztifőorvos július 10-én hétfő 0 órától július 12-én szerda éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.