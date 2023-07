Július 8-án tartották a Bodajki Városnapot, elsősorban a tó körüli területen.

A szokásosnál kicsit talán kisebb létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel állt neki a hat csapat, hogy megmérkőzzön az első helyért a főzőversenyen.

Közben persze egyre több gyermek futkározott a legkülönbözőbb mintákkal az arcán, hiszen arcfestés sosem maradhat el.

A most először meghirdetett dartsversenyre is nagy volt az érdeklődés, 14-en vállalták fel a küzdelmet, hogy elnyerjék a trófeát.

Az ész sportja még ennél is népszerűbbnek bizonyult, így sokan ültek le a sakktáblák elé, bízva abban, hogy ők lesznek Bodajk bajnokai.

A foci természetesen nem csak a sportot űzőknek jelent izgalmat, hanem a nézők számára is, így a négy csapat küzdelmeit órákon át élvezhették az érdeklődők.

Egész nap jó idő volt, ami kitartott az esti programok idejére is. A koncertekre már jelentős tömeg gyűlt össze, így megtelt a színpad előtti tér hallgatósággal.