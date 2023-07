Mészáros Péter etyeki plébános szentmiséjével vette kezdetét a Sarlós Boldogasszony búcsú Etyeken vasárnap. A plébános a feol.hu-nak elmondta: a templomot 1816-ban szentelték fel s kapta meg a Sarlós Boldogasszony titulust, így azóta tartják a búcsút ezen a napon.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Sarlós Boldogasszony ünnepének keresztény olvasata szerint ezen a napon látogatta meg a Jézussal áldott állapotban lévő Szűz Mária az éppen Keresztelő Jánossal várandós Erzsébetet, ezért az ünnep liturgikus neve: „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”. Az etyeki búcsún is erre emlékezhettek az egybegyűlt hívek, ahogy arra is, hogy ezen ünnep másnapján kezdődött meg az aratás a földeken. Éppen ezért szorosan egybeforrt a társadalmi szokásokkal is, amely – a Sarlós néven túl - megnyilvánult a szerszámok megáldásában és abban, hogy ezen a napon nem dolgoztak az emberek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Etyeken is volt alkalom a kikapcsolódásra a plébánia ünnepén a szentmisét követően: a tanúságtétel mellett gospel kórus műsor, szeretetvendégség, táncház, kézműves foglalkozás, néptáncbemutató és koncert színesítette a napot.