Elkeserítő, ami azzal a székesfehérvári édesanyával történt, aki néhány nappal ezelőtt elhagyta a parkolókártyáját. Ahogy a közösségi oldalon is írta, valaki, aki megtalálta ahelyett, hogy leadta volna a Városgondnokságnál, inkább használta. Sajnos erre azért volt lehetősége a becstelen megtalálónak, mert egyrészről nem egy adott rendszámra szól a kártya, másrészről a tulajdonosa nem tiltatta le egyből a kártyát, csak később, így az elhagyás és a letiltás közti időben a tettes vígan használhatta és használta is. Fenyves Balázs, a Városgondnokság Parkolási és jegyellenőrzési csoport vezetője megkeresésünkkor nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az azonnali kártyatiltás, ha nem találja a tulajdonosa, ugyanis csak így kerülhető el a fent említett példa. Ha pedig időközben megkerül a parkolókártya vagy valaki leadja, akkor sem kell feltétlenül újat igényelni, ha már letiltatták, egy rövid adategyeztetés után újra aktiválja a Városgondnokság. A parkolókártya működéséről a csoportvezető azt is megerősítette, hogy valóban nem egy konkrét rendszámra adják ki. Éppen emiatt, ha a tulajdonosa elhagyja a megtaláló használni tudja addig, amíg van rajta feltöltött egyenleg és nincs letiltva, hiszen csak a rendszámot kell megváltoztatnia, amikor belehelyezi a kártyát a parkolóautomatába. De erre az azonnali tiltással az esélyt sem kell megadni.