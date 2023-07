A júniusi tábort követően most augusztus 21-25. között van lehetőség izgalmas napokat eltölteni a gorsiumi napközis táborban. A második turnus sem különbözik az elődjétől, a program során a gyerekeknek lehetőségük nyílik ókori ruhákat viselni és római módra csatázni. Érdekes történeteket hallhatnak az ókori Rómáról, és most is részt vehetnek egy kis régészkedésben is. A táborban számos játék és kézműves foglalkozás várja a résztvevőket, ahol római tárgyakat készíthetnek, és emlékként haza is vihetnek. A tábor naponta 8:00 és 16:00 óra várja öt napon keresztül a 7 és 13 év közötti diákokat. A jelentkezéseket augusztus 11-ig várják a [email protected] email címen vagy a +36 70 643 7486-as telefonszámon. A tábor szervezői a Székesfehérvár-Tác helyközi buszon a gyerekeknek felügyeletet biztosítanak és az utazás költségeit is fedezik. A részvételi díj tartalmazza az étkezéseket, a foglalkozások eszköz- és alapanyag költségeit.