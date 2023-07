Fesztivál 33 perce

Rengeteg felsőoktatási intézmény mutatkozik be az EFOTT-on és jönnek törökországi hallgatók is

Szerdán kezdődik az EFOTT: érkezik többek között a Blue, a La Bouche, a Culture Beat, Azahriah, a Dzsúdló, a Wellhello, a Follow the Flow, Majka, a Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, de itt lesz Korda György és Balázs Klári is. A fesztiválra az idei esztendőben a törökországi földrengésben érintett hallgatók is érkeznek.

S. Töttő Rita

Fotó: S. Töttő Rita / FMH-archív

Soha nem látott számban mutatkoznak be a 2023-as EFOTT-on a felsőoktatási intézmények – adta hírül a fesztivál. Az UNIversum pont mutatja majd be az egyetemi mindennapokat a fesztiválon, ahol idén rekordszámú, közel 20 felsőoktatási intézmény és programlehetőség között válogathatnak a látogatók. Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnöke elárulta: „az egyedülálló nappali programkínálattal elsősorban a hallgatói életérzést szeretnénk átadni. A felsőoktatási intézmények, a kiemelt oktatási és innovációs projektek, a civil szervezetek és a vállalati szektor szereplői közösen alkotják az EFOTT egyetemi kampuszát. Olyan értékek kapnak főszerepet a programokban, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció, a sport és a mentális egészség, a karrierépítés vagy az egészséges életmód”. Mint kiderült, az idei évben a veszprémi Pannon Egyetem lesz a fesztivál házigazdája. A Sukorói-félszigeten egyébként már javában készülnek a vendégek fogadására, akik között ezúttal tizenöt, a törökországi földrengésben érintett hallgató is lesz, mégpedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az EFOTT fesztivál meghívására. Budai Marcell kiemelte: a fesztiválra érkező törökországi fiatalok a fesztivál kempingjében minden kényelemmel ellátott, tágas támogatói sátrakban kapnak helyet.

