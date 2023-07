Hétfőn a Seregélyesi Baptista Általános Iskolában „Rendőrakadémia” elnevezéssel kezdődött tábor a gyerekeknek. Először elméleti oktatásban részesültek a szünidőt tartalmasan töltő kisdiákok, akik a Székesfehérvári Rendőrkapitányság szakembereitől tudhattak meg számos érdekességet az egyenruhások és a nyomozók munkájáról, majd kipróbálhatták a baleseti helyszínelés eszközeit. Egy különlegesen kiképzett kutya mutatta meg nem mindennapi képességeit, amikor elrejtett kábítószert talált az udvaron, majd a rögtönzött iskolai múzeumban leltárt készítettek a gyerekek. Még őrt is álltak, ám keddre virradóra kiderült, hogy mégis értékes ékszerek tűntek el!

„Játékból” bilincs csattant a feltételezett elkövetők egyikének csuklóján a seregélyesi oktatási intézmény udvarán

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Azonnal megkezdődött a nyomozás, a táborozók kihallgatták a portásnénit, a titkárnőket, majd megállapították, hogy a nyomok az erdő felé vezetnek. A fák között aztán további árulkodó jelet sikerült összegyűjteniük a kis rendőr kadétoknak. Szerdán egy időre megtorpant a nyomozómunka, de csak azért, mert a program a fővárosban, a Rendőrmúzeum megtekintésével folytatódott: a táborozók a magyarországi rendfenntartás és rendészet múltjáról, történetéről tájékozódhattak, de még olyan híres rendőrkutya hőstetteivel is megismerkedhettek, mint amilyen Kántor volt.

A rendőrök fegyvereit is kézbe vehették a seregélyesi kisdiákok a tábor utolsó napján

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Csütörtökön aztán tovább törték a fejüket, keresték a tolvajokat. Aznap éjszaka elemlámpák fényében járták be az iskola épületét újabb nyomok és bizonyítékok után kutatva, és a makacs kitartásnak meg is lett az eredménye. A tábor utolsó napján, pénteken ugyanis végképp lelepleződtek a tolvajok, elfogásukra villogó lámpás autóval három rendőr érkezett az oktatási intézmény parkolójába. De mivel nem lehetett tudni, hogy a bűnözők mennyire vannak felfegyverezve, az egyenruhásokat három állig felszerelt rendőrségi kommandós kísérte. A rajtaütés sikerrel zárult, helyükre kerültek a bilincsek, a boldog gyerkőcök pedig a kezükbe vehették a fegyvereket, a pajzsot, de még a repeszálló taktikai mellényt is felpróbálhatták a veszélyes hivatásukat meghazudtoló módon kedves és segítőkész rendőrök bátorítására. Hárman a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály – rövidebb nevén a MEKTA-alosztálytól – érkeztek a seregélyesi oktatási intézménybe.

Kovács Viktória és Horváth Emília pedagógusok elégedettek lehetnek, hiszen nagyszerű öt napot sikerült megszervezniük a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársainak önzetlen és türelmes támogatása mellett. Talán a nem túl távoli jövőben a mai kislányokkal és kisfiúkkal kék vagy barna egyenruhában is találkozhatunk, ha az első élmény, az első nyomozás és bevetés izgalma maradandó nyomot hagyott bennük. A csillogó szemek és a ragyogó gyermekarcok mindenesetre erről árulkodtak!