Öt év hosszú idő. Számos terv, elképzelés valósítható meg, és még többnek az alapjait lehet megteremteni. Gáborné Kutasi Katalin 2018-ban került a ráckeresztúri óvodába, s már akkor határozott célokat fogalmazott meg. Programjában szerepelt, hogy kiemelt figyelmet szeretne fordítani a hagyományokra, a környezetvédelemre, az integrációra és a közösségi, beilleszkedési normák átadására. Kinevezésekor kijelentette, hogy elődeihez hasonlóan továbbra is gyermek- és tevékenységközpontú óvodát szeretne irányítani, és a gyerekeket minél több mindenre megtanítani, a kertészkedéstől kezdve a tartós baráti kapcsolatok kialakításáig.

Az öt évvel ezelőtt kitűzött célok közül sokkal többet sikerült elérni, mint az Katalin gondolta, persze mindig akadnak új újak is, melyeket szeretnének megvalósítani. Szakszerűen kezelik a dokumentációt, a továbbképzésekre, szakmai fejlődésre nagy hangsúlyt helyeznek, az óvoda menedzselésével kiemelten foglalkoznak, rendszeresen beszámolnak munkájukról a helyi újságban, a közösségi oldalakon és saját honlapjukon is (rackereszturimosolyovoda.hu). Jó a kapcsolat a fenntartó települési önkormányzattal, a szülőkkel, a helyi civil szervezetekkel és vállalkozókkal. A Magyar Falu program keretében sikerült az óvoda régi épületét korszerűsíteni, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés történt, az udvarra pedig új fészekhinták kerültek.

Fotó: Gajdó Ágnes

Az intézmény harmadszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet, ami nem véletlen, hiszen kiskertet alakítottak ki, komposztálót hoztak létre, etetik a madarakat, több helyre rovarhotelt telepítettek. Az épületen belül sószobát hoztak létre, amely egyedülálló a környéken. Nagyon sok szülő és helyi civil szervezet támogatta az ötletet anyagilag is, pályázaton is nyertek pénzt, és az önkormányzat mint fenntartó jelentős összeggel járult hozzá, hogy a terv megvalósulhasson. A hagyományőrzés részeként minden húsvétkor fölelevenítik a Ráckeresztúron hajdan igen elterjedt, a települési értéktárban is helyet kapott népszokást, a sibafonást, sibálást, ehhez kapcsolódva rendeznek most már több éve ünnepváró családi napot. Pályázatokon, kirándulásokon, a hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt rendszeresen, s továbbra is minden lehetőséget megragadnak, ami a gyerekek érdekeit szolgálja. Hangsúlyozta, hogy az IKT-, azaz az információ- és kommunikációtechnológiai eszközöktől nem lehet elzárkózni, ennek szellemében tervezik majd a robotika bevezetését. Az egyik óvónő szakdolgozatában a Bee-Bot robot méhecske használatát elemezte, ami tökéletes eszköz az óvónők számára, hogy érdekesebbé tegyék a foglalkozásokat, és játékos formában megismertessék a kicsikkel a programozás alapismereteit.

Az óvodavezető a folyamatos önképzést is szívügyének tekinti. Kollégáit ösztönzi, támogatja, így az elmúlt években többen megszerezték az óvodapedagógusi képesítést. Katalin maga is rendszeresen vesz részt konferenciákon, szakmai napokon, s igyekszik a környékbeli óvodák jó gyakorlatait is hasznosítani a munkában. Az intézmény jelenleg nem küzd munkaerőhiánnyal, tizennyolc dolgozó öt csoportban foglalkozik a száztizennégy gyermekkel. Az óvónők között található fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus. Szoros kapcsolatban állnak a régióban található össze közintézménnyel, hiszen közös ügy az iskolaérettség elérése minden gyereknél. Gáborné Kutasi Katalin szerint az óvodások a legfogékonyabbak, s nekik az a dolguk, hogy föltárják s átadják a kincseket, a tudást, a tapasztalatokat.

Fotó: Gajdó Ágnes

A távlati célok között szerepel többek között, hogy mezítlábas parkot építsenek, hogy elnyerjék az örökös zöld óvoda címet, s hogy a Mosoly Óvoda bázisintézmény legyen, vagyis a jövőben gyakorlóhelyet biztosítson az óvodapedagógus hallgatóknak. A szarvasi Gál Ferenc Egyetem pedagógiai karának igazgatója elismeréssel nyilatkozott a Ráckeresztúron folyó munkáról, az elhivatott szakmai közösségről. Az értékes munkát, melyhez az intézmény valamennyi dolgozója tevékenyen hozzájárul, bizonyítja a tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye is: a vezető 96,91, az intézmény 99,34 százalékos minősítést kapott. Gáborné Kutasi Katalin elmondta azt is, hogy szeptemberben lesz hetvenhét éves az óvoda, emlékezetes ünnepségre készülnek, hiszen az alapoktatásra régóta nagy figyelmet fordítanak Ráckeresztúron, s ebből nem szeretnének engedni a jövőben sem.