Ahogy azt korábban megírtuk, a gárdonyi önkormányzat bruttó 90 millió forintos összegből tette rendbe az agárdi hajóállomás előtti parkolót és az azt övező vízelvezető rendszert. A ’70-es években épült parkoló felújítására már igen nagy szükség volt, s mostanra sikerült is megoldani a feladatot. A parkoló fizetős, a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. üzemelteti: személygépkocsik, motorok és buszok számára is van lehetőség a kulturált parkolásra. A hajózási szezon idején ez különösen lényeges lehetőség. A környéken hamarosan folytatódik a fejlesztés. Megújul a móló előtti park, valamint egy új vendéglátóhely is épül a parton. A tervek szerint jövőre adják át.