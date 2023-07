- Nagyon fájdalmasan érintett minket, amikor kiderült, hogy a viszonylag fiatal járőr autónk motorvezérlője meghibásodott – árulta el a feol.hu-nak Varga László, a sukorói polgárőrség alelnöke. A 7 éves autót pályázatból vásárolhatták meg, melynek fenntartási költségeit támogatásokból, tagdíjakból fedezik. Ám a szervezet alacsony költségvetése nem tette lehetővé, hogy a több százezer forintos javíttatási költséget is maguk állják. Így esett, hogy a 700 ezer forintos kiadásba az önkormányzat, a képviselők egy része és a megyei polgárőrség mellett beszállt a lakosság is. Nem is kis összeggel, tudtuk meg: a sukoróiak 300 ezer forinttal járultak hozzá a költségekhez.

A polgárőrségnek jelenleg 16-17 aktív tagja van, ami azt jelenti, hogy a település szinte minden pontjáról csatlakozott hozzájuk valaki az elmúlt években. Ahogy fiatalodott és változott ugyanis a lakosság, úgy fiatalodott és változott a szervezet tagsága is. Ami jó hír – tette hozzá az alelnök -, merthogy volt időszak, amikor már azon gondolkoztak, hogy befejezik a munkát. De szerencsére erre nem volt szükség: a fiatalok közt is volt, aki úgy érezte, szeretne tenni otthona biztonságáért azzal, hogy csatlakozik a polgárőrség munkájához. Erre pedig nagy szükség is van, hiszen a környékbeli változások megsokszorozzák a feladatokat. Az autó azonban mostanra újra teljes erőbedobással végezheti a munkáját a sukorói polgárőrök nagy örömére.