A Székesfehérváron is működő WellOSyst célja, hogy a munkaadókat, civil szervezeteket, magánszemélyeket és szakértőket bevonva segítse az idősök jóllétét. Ennek apropóján tartották a július 19-i online konferenciát is, ahol a tapasztalatok megosztásán és a tudáscserén túl azzal is szembesítették az előadók a hallgatókat, hogy mennyi mindennel kell megküzdenie az időseknek. Milankovics Kinga, a Tudatos öregedés társalapítója arról beszélt, hogy mit tehet az egyén és a közösség. Kifejtette, hogy hogyan lehet tudatosan megöregedni, azaz mikre érdemes figyelni. Hegyesiné Orsós Éva a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségétől az érdekérvényesítésről ejtett szót, valamint lehetőségekről, amelyekkel élni kell még idősként is. Hegyesi Gábor, a Szociális Innovációs Alapítvány-Nonprofit Minőségi Központjától a memória tréning fontosságáról beszélt. Mint mondta a kor előrehaladtával a memóriánk romlik, de ez különböző technikákkal fejleszthető és visszahozható egy bizonyos szintig, valamint azt is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a pozitivitás az időseknél. – Az élet végét nem a halálra várva kell töltenünk – hallhattuk tőle.

A fentieken túl előadott még Sárközy Erika, CédrusNet- Erasmus Intézettől, Katona Márton, Budapesti Corvinus Egyetemről és Huják Attila, Civil Centrum Alapítványtól.