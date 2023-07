Az előre beharagozottaknak megfelelően megkezdődtek a munkálatok Bakonycsernyén, a Rózsa utcában. Ez egy 2,3 km hosszú utca, aminek az első néhány száz méterét már korábban felújították, és a maradék nagyjából másfél kilométeres szakasz lesz felújítva most.

-A most kezdődő folyamat három különböző pályázati forrásból jött össze és két kivitelező cég végzi el a munkálatokat. Két projekt arról szól, hogy az úttest és teljesen visszakapja azt a szélességét, amilyen korábban volt, mondta Turi Balázs.

A polgármester beszámolójából kiderült, hogy a kilencvenes évek derekán nagy dilemma előtt állt az akkori önkormányzat, mert nem elegendő forrást biztosítottak a számukra az útépítéshez. Akkor két lehetséges verzió közül választhattak. Vagy a megszokott szélességben aszfaltozzák le az utcát, de akkor nem teljes hosszban, vagy az adott közterület minden egyes folyómétere le lesz aszfaltozva, de lényegesen keskenyebb lesz maga az út. Akkor a polgármester és a képviselőtestület az utóbbi mellett döntött, és most ezt a közel három évtizede leszűkített útpályát kívánják visszaállítani az eredetivel megegyező módon a mai vezetés. A két, útfelújítást és útszélesítést támogató pályázat mellé becsatlakozik egy harmadik, mely a felszíni vizek elvezetéséhez biztosítja a forrást.

Forrás: önkormányzat

-A csapadékelvezetésre nyert pályázat elsősorban az utca középső részére vonatkozik. Ott mindkét oldalon profilozzunk az árkokat és mindkét oldalon új kapubejárót kapnak az ottani lakosok. Ez egy sűrűn lakott, hosszú utca és az ott álló ingatlanok fele most új kapubejárót is kap. Azértnem az egész, mert csak ennyi fér bele a pályázatba.

Az útszélesítés tehát teljes hosszban, a csapadékvíz elvezetés a középső szakaszon készül el. A lakosok mindennapjait, közlekedését jelentősen befolyásolja majd ez a munka. Kérték is a lakosságot, hogy csak az ott lakók használják most ezt az utcát, vagyis, hogy a máshol élők szüneteltessék az átmenő forgalmat a felújítás idejére. Mivel két-három brigád is dolgozni fog párhuzamosan, gyakran meglehetősen korlátozott lesz a keresztmetszet.

Nem lesz senkinek sem könnyű az előreláthatólag októberig tartó időszak, különösen, mert ebben a felújítás alatt álló szakaszban van a Rózsa utcai óvoda, sőt a II. számú háziorvosi körzet rendelője is, ám ezen intézmények megközelíthetőek a főútról is.