Előszállás általános iskolája történetében most először fordult elő, hogy olyan igazgató adta át helyét, aki gyerekkorában nyolc évig az intézmény diákja volt. Mátrai Adél ugyanis a szülőfalujában tanult meg írni, olvasni, számolni, majd társaival együtt számos tanulmányi és művészeti versenyen ért el sikereket. Korán felfigyeltek kiváló rajztehetségére, kézügyességére, szépérzékére, ám akkor még nem sejtette senki, ő maga a legkevésbé, hogy közép- és felsőfokú tanulmányait követően nap mint nap újra a Szögletkertben található iskola küszöbét lépi át, az lesz majd a munkahelye, előbb tanítóként, majd tanárként, később intézményvezetőként.

Fotó: Gajdó Ágnes

Adél szüleitől és tanáraitól sajátította el a tudás, az emberségesség, a harmónia megbecsülését, mindig is fontosnak tartotta a testi és lelki egészséget, a példamutatást, és azt, hogy diákjainak minél több élményben legyen részük. Ő maga is megtapasztalta, hogy egy kis iskolában talán kevesebb lehetőség nyílik nagyszabású programok szervezésére, de azt is átélte többször, hogy nem minden a pénz: lelkesedéssel, kreativitással, szeretetből szőtt jó ötletekkel igenis emlékezetessé tehetők a suliban töltött évek. Kirándulni a közeli Túzokban is lehet, olykor bőrig ázva mezítláb a sarat taposni, vagy részt venni a szomszédos Nagykarácsonyba tartó Mikulás-futáson. Évtizedek múltán is emlékezetesek az akadályversenyek, biciklitúrák, kézműves foglalkozások, tanár-diák focimeccsek, diáknapok.

A kaposvári tanítóképző főiskolán Adél a népművelés szakkollégium munkájában is tevékenyen részt vett, és a tanítói diploma mellé közlekedési szakreferensi képesítést is kapott. Sokrétű tudással felvértezve kezdett tanítani, és folyamatosan képezte magát. Kitanulta a szövés és a fazekasság mesterséget, ugyanis kiskorától kezdve vonzódott a népművészethez, a magyar népi kultúrához. Különleges lehetőség adatott számára, amikor az értékközvetítő és képességfejlesztő program koordinálását kapta feladatul, melynek köszönhetően mélyrehatóan ismerkedett meg a vizuális kultúrával; később rajz szakos tanári diplomát is szerzett. Több éven át igazgatóhelyettesként dolgozott, majd 2006-ban igazgatónak nevezték ki. Továbbra is szívügyének tekintette az oktatás és nevelés mellett a közösségépítést. Nevéhez fűződik a diákönkormányzat kialakítása, az iskolai Tehetségpont létrehozása, a diáknapok, az egészségügyi hónap meghonosítása, az iskolai jótékonysági bál és a szüreti felvonulás hagyományának felelevenítése.

Fotó: Gajdó Ágnes

Mátrai Adélt az iskola volt és jelenlegi pedagógusai köszöntötték a tiszteletére rendezett ünnepségen. A megható pillanatok mellett sok-sok mókás történet is előkerült, majd az ünnepelt édesanyja aláírta lánya bizonyítványát: kiválóan megfelelt. A negyvenéves pedagógusi pályafutás azonban nem ért véget. Előszállástól elszakadni nehéz, Adélt is visszahúzza a szíve: a nyugdíj mellett továbbra is tanít, a tantestület aktív tagjaként, részt vesz a művészeti tehetséggondozásban.