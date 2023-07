A Lamberg-kastély Művelődési Központ szervezésében rendszeresen lépnek fel előadók, zenekarok Móron. A KisUdvari Koncertek fellépője július hetedikén a móri tagokból álló One More Time zenekar volt. Az érdeklődés még a vártnál is nagyobb volt, így a koncert kezdetére megtelt a kisudvar valamennyi asztala. Annak sem volt rossz sora, akinek nem jutott ülőhely, mert a színpad előtti területen sokan táncolhattak, amíg a banda bemutatta a tucatnyi stílust felsorakoztató repertoárját.

A koncertsorozat augusztusban folytatódik. A nyári szünet utolsó hetében, augusztus 25-én, 21 órakor a Strikers lép .majd színpadra.