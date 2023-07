A Bálafesztivál korábban külön rendezvényként létezett a kistelepülésen, ám néhány éve beolvadt a falunap egész napos rendezvényei közé. A két régebbi mellé tavaly egy új is csatlakozott: először mérethették meg magukat a falu borászai, akiket fehér és vörösbor kategóriában bírált el a zsűri. Akkor 5-5 minta érkezett. A borok mellé most felsorakozhatnak a pálinkák is, hiszen idén már a helyi pálinkafőzőket is versenyre hívják. Borok és pálinkák esetében is kizárólag a saját készítésűeket, illetve a saját gyümölcsből főzötteket lehet nevezni. A lezárt, átlátszó, címke nélküli üvegben - előbbi esetében 7,5 deciliteres, utóbbi esetében 3 deciliteres - lehet leadni a mintákat július 7-10. között a polgármesteri hivatalban, nyitvatartási időben. Az eredményhirdetésre természetesen a falunapon kerül sor a sportpályán.

Míg a bor-, és a pálinkaversenyre kizárólag a helyieket várják, addig bárki jelentkezhet a Bálafesztiválra. A versenyen négyfős csapatok indulhatnak, egy hölgytag azonban minden gárdában kötelező! A parasztolimpia jellegű feladatok – lesz többek között bálagurítás, gumicsizmahajítás és tragacsszlalom is – nem csak a testet, de esetenként az elmét is megmozgatják. Külön versenyt rendeznek a 7-14 éves korosztály számára.

Mint azt Hársfalvi Máriától megtudtuk, a falunap nem kötődik semmilyen vallási vagy Gyúró szempontjából fontos dátumhoz, hosszú évek alatt alakult ki a hagyomány, hogy a község legnagyobb rendezvényét mindig július harmadik szombatján tartják. – A versenyek mellett kirakodóvásárral, ugrálóvárral, középkori játszóházzal és színpadi programokkal várjuk az érdeklődőket. Fellép többek között Buch Tibor, aki operettslágerekkel és könnyűzenei számokkal szórakoztatja a közönséget. Idén ismét eljönnek a Bestiák, akiket tavaly is meghívtunk, ám akkor a koncert a délután érkező viharos időjárás miatt elmaradt. A sztárvendégek mellett műsort ad a helyi Otthonkás formáció, akik vicces, ironikus, Gyúrót érintő szövegekkel írtak újra népdalokat és nótákat, illetve érkeznek tánccsoportok Tordasról és Martonvásárról is – tette hozzá Hársfalvi Mária.