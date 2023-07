“Kedves Mentőszolgálat!

Szeretnék köszönetet mondani a székesfehérvári mentőállomás dolgozóinak a profizmusért és a kedvességükért" - ezzel kezdte kedves levelét az a székesfehérvári, akinek köszönő gondolatai a mentőszolgálat közösségi oldalára is felkerültek.

Mint az illető írta, szerdán a munkahelyén rosszul lett egy allergiás reakció következtében. Azonnal hívták a mentőket, akik a hívás után hamar a helyszínre értek. A betegnél szerencsére volt Epipen injekció, ami gyorsan segített. "Nagyon nagy kedvességet és profizmust tapasztaltam mindannyiuktól és a kollégáim is hasonlókról számoltak be. Út közben is végig figyeltek rám és igyekeztek a kényelmemről is gondoskodni. Szeretném megköszönni a mentésirányító kedvességét is, a kollégám azt mondta, végig vonalban maradt, segített és mondta, hogy hol vannak éppen a mentők. Remélem ez a köszönetnyilvánítás eljut a székesfehérvári mentőállomás dolgozóihoz valamilyen formában, mert nagyon fontos munkát végeznek és azt gondolom, sokszor nem kapják meg a megérdemelt elismerést. Sajnos nem tudok neveket, de remélem magukra ismernek." - írta a hála és a dicséret szavait a székesfehérvári polgár, egy elégedett páciens.